ВЭФ показывает различие подходов к мироустройству, считает эксперт - РИА Новости, 02.09.2025
23:20 02.09.2025
ВЭФ показывает различие подходов к мироустройству, считает эксперт
ВЭФ показывает различие подходов к мироустройству, считает эксперт
ВЭФ показывает различие подходов к мироустройству, считает эксперт
Восточный экономический форум, который пройдет со среды по субботу во Владивостоке, показывает различие двух подходов к мироустройству: стремлением мирового... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум, который пройдет со среды по субботу во Владивостоке, показывает различие двух подходов к мироустройству: стремлением мирового большинства к справедливому мироустройству без конфронтации и авантюризмом европейских элит, желающих пересмотреть итоги Второй мировой войны, выразил мнение в беседе с РИА Новости член наблюдательного совета Фонда "Росконгресс", экс-советник премьера Греции Димитрис Веланис. Фонд "Росконгресс" выступает организатором ВЭФ. Веланис в 2015-2019 годах был специальным советником премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой. "В этом году юбилейный X Восточный экономический форум во Владивостоке проходит под эхо большого события мирового масштаба: заседания лидеров стран ШОС, которое состоялось 31 августа -1 сентября в китайском городе Тяньцзинь, и под эхо второго важного события: парада в Пекине 3 сентября в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. После парада президент России Владимир Путин, другие лидеры прилетят во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме", - сказал агентству Веланис. По словам члена наблюдательного совета Фонда "Росконгресс", на саммите в Тяньцзине лидеры государств мирового большинства с населением в 3,5 миллиарда человек подписали декларацию ШОС о мире, справедливом мироустройстве, планомерном развитии без блоковых конфронтаций и односторонних принудительных мер, а председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что страны ШОС готовы со всеми вместе содействовать правильному пониманию истории Второй мировой войны. "И что в это время делал так называемый Запад? Смешно, но госпожа (председатель Европейской комиссии Урсула) фон дер Ляйен обвинила Россию в том, что она угрожает всему Западу и испортила систему GPS, чтобы фон дер Ляйен не смогла приземлиться в Болгарии, а в Болгарию она ехала проинспектировать завод по производству военной техники для Украины", - рассказал Веланис. Экс-советник премьера Греции отметил, что специалисты сразу же опровергли утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. "Вот два противоположных подхода: с одной стороны, лидеры и народы, которые договариваются о многополярном, равноправном, свободном мире, и, с другой стороны, авантюристские европейские элиты, не представляющие, кстати, большинства народов, а представляющие только себя и свой больной реваншизм против результата Второй мировой войны и желающие одержать стратегическую победу против России и, следовательно, против Китая. Планы, которые, конечно, обречены на провал, но ведущие весь мир к конфронтации и риску глобальной катастрофы", - подчеркнул Веланис. По мнению члена наблюдательного совета Фонда "Росконгресс", убедительный ответ даст им всем и Восточный экономический форум, где 70 и более стран и территорий на более чем 100 площадках и сессиях будут обсуждать актуальные вопросы экономического, культурного и социального развития. Кроме того, Веланис считает, что Запад "обязательно должен был быть" на параде в Китае. "Но он отсутствует, как отсутствовал и на Красной площади, когда праздновали 80-летие Победы над фашизмом. Это очень красочно показывает, за кем справедливость и движение к развитию и прогрессу, а где - движение к нехорошим событиям", - указал бывший специальный советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой. Веланис также напомнил, что Фонд "Росконгресс" назвал главную тему форума: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания", призвав к этому прислушивается и западные государства. "Технологический суверенитет, подготовка современных кадров для новых отраслей, интеграция технологий между странами-партнерами и множество других тем будут обсуждаться на площадках форума. Россия укрепляет свои позиции как центр новой экономики в новом многополярном мире", - привел член наблюдательного совета Фонда "Росконгресс" слова советника президента РФ и ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова. Десятый Восточный экономический форум пройдет со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум, который пройдет со среды по субботу во Владивостоке, показывает различие двух подходов к мироустройству: стремлением мирового большинства к справедливому мироустройству без конфронтации и авантюризмом европейских элит, желающих пересмотреть итоги Второй мировой войны, выразил мнение в беседе с РИА Новости член наблюдательного совета Фонда "Росконгресс", экс-советник премьера Греции Димитрис Веланис.
Фонд "Росконгресс" выступает организатором ВЭФ. Веланис в 2015-2019 годах был специальным советником премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой.
"В этом году юбилейный X Восточный экономический форум во Владивостоке проходит под эхо большого события мирового масштаба: заседания лидеров стран ШОС, которое состоялось 31 августа -1 сентября в китайском городе Тяньцзинь, и под эхо второго важного события: парада в Пекине 3 сентября в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. После парада президент России Владимир Путин, другие лидеры прилетят во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме", - сказал агентству Веланис.
По словам члена наблюдательного совета Фонда "Росконгресс", на саммите в Тяньцзине лидеры государств мирового большинства с населением в 3,5 миллиарда человек подписали декларацию ШОС о мире, справедливом мироустройстве, планомерном развитии без блоковых конфронтаций и односторонних принудительных мер, а председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что страны ШОС готовы со всеми вместе содействовать правильному пониманию истории Второй мировой войны.
"И что в это время делал так называемый Запад? Смешно, но госпожа (председатель Европейской комиссии Урсула) фон дер Ляйен обвинила Россию в том, что она угрожает всему Западу и испортила систему GPS, чтобы фон дер Ляйен не смогла приземлиться в Болгарии, а в Болгарию она ехала проинспектировать завод по производству военной техники для Украины", - рассказал Веланис.
Экс-советник премьера Греции отметил, что специалисты сразу же опровергли утверждение о якобы причастности РФ к инциденту.
"Вот два противоположных подхода: с одной стороны, лидеры и народы, которые договариваются о многополярном, равноправном, свободном мире, и, с другой стороны, авантюристские европейские элиты, не представляющие, кстати, большинства народов, а представляющие только себя и свой больной реваншизм против результата Второй мировой войны и желающие одержать стратегическую победу против России и, следовательно, против Китая. Планы, которые, конечно, обречены на провал, но ведущие весь мир к конфронтации и риску глобальной катастрофы", - подчеркнул Веланис.
По мнению члена наблюдательного совета Фонда "Росконгресс", убедительный ответ даст им всем и Восточный экономический форум, где 70 и более стран и территорий на более чем 100 площадках и сессиях будут обсуждать актуальные вопросы экономического, культурного и социального развития.
Кроме того, Веланис считает, что Запад "обязательно должен был быть" на параде в Китае.
"Но он отсутствует, как отсутствовал и на Красной площади, когда праздновали 80-летие Победы над фашизмом. Это очень красочно показывает, за кем справедливость и движение к развитию и прогрессу, а где - движение к нехорошим событиям", - указал бывший специальный советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой.
Веланис также напомнил, что Фонд "Росконгресс" назвал главную тему форума: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания", призвав к этому прислушивается и западные государства.
"Технологический суверенитет, подготовка современных кадров для новых отраслей, интеграция технологий между странами-партнерами и множество других тем будут обсуждаться на площадках форума. Россия укрепляет свои позиции как центр новой экономики в новом многополярном мире", - привел член наблюдательного совета Фонда "Росконгресс" слова советника президента РФ и ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.
Десятый Восточный экономический форум пройдет со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
