Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ поддержал поставки российской продукции в КНР на 18 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 02.09.2025 (обновлено: 09:20 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/vebrf-2038998368.html
РЭЦ поддержал поставки российской продукции в КНР на 18 миллиардов долларов
РЭЦ поддержал поставки российской продукции в КНР на 18 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.09.2025
РЭЦ поддержал поставки российской продукции в КНР на 18 миллиардов долларов
Российский экспортный центр за последние 10 лет поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов, заявили во вторник в... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:13:00+03:00
2025-09-02T09:20:00+03:00
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Российский экспортный центр за последние 10 лет поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов, заявили во вторник в пресс-службе ВЭБ.РФ по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. "За прошедшие 10 лет, входящий в группу ВЭБ.РФ Российский экспортный центр поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов. Поддержку получили 7,4 тысячи компаний", - говорится в распространенном пресс-службой группы ВЭБ.РФ заявлении. Ключевой сектор, выходящий на экспорт в Китай при поддержке РЭЦ — агропромышленный комплекс, уточнили в пресс-службе. "Для производителей продукции АПК РЭЦ, в частности, открыл в Китае постоянно действующий павильон и розничные магазины под брендом "Сделано в России". Компании также продвигаются на китайских маркетплейсах через национальные магазины", - указано в заявлении. Также РЭЦ поддерживает поставки в Китай продукции лесопромышленного комплекса, машиностроения, металлургической, химической и легкой промышленности, фармацевтики и косметики. Поддержку получили и экспортеры услуг.
https://ria.ru/20250829/ushakov-2038367945.html
https://ria.ru/20250827/peskov-2037847601.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, в мире
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Россия, Китай, В мире
РЭЦ поддержал поставки российской продукции в КНР на 18 миллиардов долларов

РЭЦ за 10 лет поддержал поставки российской продукции в КНР на $18 млрд

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Российский экспортный центр за последние 10 лет поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов, заявили во вторник в пресс-службе ВЭБ.РФ по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
"За прошедшие 10 лет, входящий в группу ВЭБ.РФ Российский экспортный центр поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов. Поддержку получили 7,4 тысячи компаний", - говорится в распространенном пресс-службой группы ВЭБ.РФ заявлении.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Ушаков оценил уровень отношений между Россией и Китаем
29 августа, 17:08
Ключевой сектор, выходящий на экспорт в Китай при поддержке РЭЦ — агропромышленный комплекс, уточнили в пресс-службе.
"Для производителей продукции АПК РЭЦ, в частности, открыл в Китае постоянно действующий павильон и розничные магазины под брендом "Сделано в России". Компании также продвигаются на китайских маркетплейсах через национальные магазины", - указано в заявлении.
Также РЭЦ поддерживает поставки в Китай продукции лесопромышленного комплекса, машиностроения, металлургической, химической и легкой промышленности, фармацевтики и косметики. Поддержку получили и экспортеры услуг.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России
27 августа, 13:04
 
Владимир ПутинСи ЦзиньпинРоссияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала