РЭЦ поддержал поставки российской продукции в КНР на 18 миллиардов долларов
РЭЦ поддержал поставки российской продукции в КНР на 18 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.09.2025
РЭЦ поддержал поставки российской продукции в КНР на 18 миллиардов долларов
Российский экспортный центр за последние 10 лет поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов, заявили во вторник в... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:13:00+03:00
2025-09-02T08:13:00+03:00
2025-09-02T09:20:00+03:00
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Российский экспортный центр за последние 10 лет поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов, заявили во вторник в пресс-службе ВЭБ.РФ по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. "За прошедшие 10 лет, входящий в группу ВЭБ.РФ Российский экспортный центр поддержал поставки отечественной продукции в Китай на сумму свыше 18 миллиардов долларов. Поддержку получили 7,4 тысячи компаний", - говорится в распространенном пресс-службой группы ВЭБ.РФ заявлении. Ключевой сектор, выходящий на экспорт в Китай при поддержке РЭЦ — агропромышленный комплекс, уточнили в пресс-службе. "Для производителей продукции АПК РЭЦ, в частности, открыл в Китае постоянно действующий павильон и розничные магазины под брендом "Сделано в России". Компании также продвигаются на китайских маркетплейсах через национальные магазины", - указано в заявлении. Также РЭЦ поддерживает поставки в Китай продукции лесопромышленного комплекса, машиностроения, металлургической, химической и легкой промышленности, фармацевтики и косметики. Поддержку получили и экспортеры услуг.
2025
РЭЦ поддержал поставки российской продукции в КНР на 18 миллиардов долларов
РЭЦ за 10 лет поддержал поставки российской продукции в КНР на $18 млрд