Ушаков рассказал о развитии диалога между Россией и США
Ушаков рассказал о развитии диалога между Россией и США - РИА Новости, 02.09.2025
Ушаков рассказал о развитии диалога между Россией и США
Отношения России и США развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнив, что говорить о... 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отношения России и США развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнив, что говорить о развитии двусторонних контактов Москвы и Вашингтона пока преждевременно. "Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта", - сказал Ушаков "Первому каналу", комментируя диалог России и США. "Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно", - добавил он, отвечая на вопрос о том, может ли президент РФ в ходе предстоящего контакта "поделиться подробностями своей поездки в Китай" с Дональдом Трампом. -0-
Ушаков рассказал о развитии диалога между Россией и США
