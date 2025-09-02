https://ria.ru/20250902/ushakov-2039164681.html

Ушаков рассказал о развитии диалога между Россией и США

Ушаков рассказал о развитии диалога между Россией и США - РИА Новости, 02.09.2025

Ушаков рассказал о развитии диалога между Россией и США

Отношения России и США развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнив, что говорить о... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T16:51:00+03:00

2025-09-02T16:51:00+03:00

2025-09-02T16:51:00+03:00

в мире

россия

сша

москва

юрий ушаков

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отношения России и США развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнив, что говорить о развитии двусторонних контактов Москвы и Вашингтона пока преждевременно. "Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта", - сказал Ушаков "Первому каналу", комментируя диалог России и США. "Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно", - добавил он, отвечая на вопрос о том, может ли президент РФ в ходе предстоящего контакта "поделиться подробностями своей поездки в Китай" с Дональдом Трампом. -0-

https://ria.ru/20250314/ushakov-2005121409.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, юрий ушаков, дональд трамп