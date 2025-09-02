Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о развитии диалога между Россией и США - РИА Новости, 02.09.2025
16:51 02.09.2025
Ушаков рассказал о развитии диалога между Россией и США
Ушаков рассказал о развитии диалога между Россией и США
Отношения России и США развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнив, что говорить о... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отношения России и США развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнив, что говорить о развитии двусторонних контактов Москвы и Вашингтона пока преждевременно. "Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта", - сказал Ушаков "Первому каналу", комментируя диалог России и США. "Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно", - добавил он, отвечая на вопрос о том, может ли президент РФ в ходе предстоящего контакта "поделиться подробностями своей поездки в Китай" с Дональдом Трампом. -0-
Ушаков рассказал о развитии диалога между Россией и США

Ушаков: отношения России и США развиваются по линии обсуждения конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Отношения России и США развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнив, что говорить о развитии двусторонних контактов Москвы и Вашингтона пока преждевременно.
"Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта", - сказал Ушаков "Первому каналу", комментируя диалог России и США.
"Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно", - добавил он, отвечая на вопрос о том, может ли президент РФ в ходе предстоящего контакта "поделиться подробностями своей поездки в Китай" с Дональдом Трампом. -0-
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Ушаков заявил о восстановленном диалоге между Россией и США
14 марта, 21:03
 
