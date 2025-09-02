Рейтинг@Mail.ru
Россия и США проведут новый раунд консультаций по линии МИД - РИА Новости, 02.09.2025
15:20 02.09.2025 (обновлено: 17:10 02.09.2025)
Россия и США проведут новый раунд консультаций по линии МИД
россия
сша
в мире
юрий ушаков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
государственный департамент сша
марко рубио
сергей лавров
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Запланирован очередной раунд консультаций России и США по линии МИД, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Там масса вопросов, которые остаются нерешенными", — сказал он.В июле министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры на полях мероприятий по линии АСЕАН. Среди прочего, они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран, в том числе восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также нормальной работы дипмиссий.До этого они несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.Консультации России и США по взаимным раздражителямВ апреле представители Москвы и Вашингтона провели второй раунд переговоров о восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. По итогам встречи стороны обменялись нотами, закрепляющими взаимные обязательства содействовать:Уже в мае первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в части финансирования российских диппредставительств в США достигнут определенный прогресс.В июне США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркивал, что Москве не хотелось бы затягивания паузы между раундами. Тогда он выражал надежду, что очередные консультации пройдут до конца лета.
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Запланирован очередной раунд консультаций России и США по линии МИД, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Там масса вопросов, которые остаются нерешенными", — сказал он.
В июле министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры на полях мероприятий по линии АСЕАН. Среди прочего, они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран, в том числе восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также нормальной работы дипмиссий.
До этого они несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.
Консультации России и США по взаимным раздражителям

В апреле представители Москвы и Вашингтона провели второй раунд переговоров о восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. По итогам встречи стороны обменялись нотами, закрепляющими взаимные обязательства содействовать:
  • бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий;
  • осуществлению взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.
Уже в мае первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в части финансирования российских диппредставительств в США достигнут определенный прогресс.
В июне США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркивал, что Москве не хотелось бы затягивания паузы между раундами. Тогда он выражал надежду, что очередные консультации пройдут до конца лета.
Россия США В мире Юрий Ушаков Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Государственный департамент США Марко Рубио Сергей Лавров
 
 
