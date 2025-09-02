Россия и США проведут новый раунд консультаций по линии МИД
Ушаков анонсировал новый раунд межмидовских консультаций России и США
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Запланирован очередной раунд консультаций России и США по линии МИД, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Там масса вопросов, которые остаются нерешенными", — сказал он.
В июле министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры на полях мероприятий по линии АСЕАН. Среди прочего, они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран, в том числе восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также нормальной работы дипмиссий.
До этого они несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.
Консультации России и США по взаимным раздражителям
В апреле представители Москвы и Вашингтона провели второй раунд переговоров о восстановлении полноценной работы дипломатических представительств. По итогам встречи стороны обменялись нотами, закрепляющими взаимные обязательства содействовать:
Уже в мае первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в части финансирования российских диппредставительств в США достигнут определенный прогресс.
В июне США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркивал, что Москве не хотелось бы затягивания паузы между раундами. Тогда он выражал надежду, что очередные консультации пройдут до конца лета.
