Эрдоган заявил о необходимости встречи на уровне лидеров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для конкретных результатов по урегулированию на Украине необходима встреча на уровне лидеров. РИА Новости, 02.09.2025

АНКАРА, 2 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для конкретных результатов по урегулированию на Украине необходима встреча на уровне лидеров. Лидеры Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в понедельник в Китае. Как сообщала канцелярия турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, региональную повестку, в частности, ситуацию на Украине. "Необходимо превратить надежду на мир в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы. Для этого мы должны решать эту задачу на уровне лидеров", -заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Китая, где он участвовал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

