Эксперт рассказал, какие гарантии безопасности нужны для Украины
Сакс: Украине нужны не военные гарантии, а соблюдение политики нейтралитета
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины не предполагают военного присутствия Европы или США, а требуют лишь ясного понимания, что Киев будет придерживаться политики нейтралитета в соответствии со своей первоначальной конституцией, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Я думаю, нейтралитет Украины не требует всевозможных изощренных военных гарантий. Не нужно присутствие европейских войск на земле. Не нужно, чтобы американские самолеты патрулировали небо. Нужна ясность в том, что Украина будет нейтральной - как это было закреплено в ее первоначальной конституции при провозглашении независимости", - сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.