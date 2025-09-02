Рейтинг@Mail.ru
Туск примет участие во встрече "коалиции желающих" в Париже
14:53 02.09.2025
Туск примет участие во встрече "коалиции желающих" в Париже
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" в Париже 4 сентября. РИА Новости, 02.09.2025
в мире
украина
париж
польша
дональд туск
ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" в Париже 4 сентября. "В четверг состоится встреча так называемой "коалиции желающих". Это 32 страны, которые контактируют между собой по вопросу Украины... Так что в четверг я буду участвовать", - сказал Туск, открывая заседание Кабмина Польши. "На этот раз организатором встречи является президент Макрон. Мы будем дискутировать, что на данном этапе можно сделать в пользу мира", - добавил он. Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих". Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов, сообщила, что в четверг Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона в том числе прибудут канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как сообщало агентство Франс Пресс, к переговорам также присоединится Зеленский. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
украина
париж
польша
в мире, украина, париж, польша, дональд туск
В мире, Украина, Париж, Польша, Дональд Туск
ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" в Париже 4 сентября.
"В четверг состоится встреча так называемой "коалиции желающих". Это 32 страны, которые контактируют между собой по вопросу Украины... Так что в четверг я буду участвовать", - сказал Туск, открывая заседание Кабмина Польши.
"На этот раз организатором встречи является президент Макрон. Мы будем дискутировать, что на данном этапе можно сделать в пользу мира", - добавил он.
Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих".
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов, сообщила, что в четверг Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона в том числе прибудут канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как сообщало агентство Франс Пресс, к переговорам также присоединится Зеленский.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
В мире, Украина, Париж, Польша, Дональд Туск
 
 
