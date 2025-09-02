https://ria.ru/20250902/tszinpin-2039003026.html

СМИ назвали ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

СМИ назвали ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 02.09.2025

СМИ назвали ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный... РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает Центральное телевидение Китая.Российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице."Главы двух государств (России и Китая - ред.) провели углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении телеканала.

