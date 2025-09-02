Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 02.09.2025 (обновлено: 09:08 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/tszinpin-2039003026.html
СМИ назвали ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
СМИ назвали ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 02.09.2025
СМИ назвали ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:56:00+03:00
2025-09-02T09:08:00+03:00
пекин
владимир путин
си цзиньпин
в мире
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038795065_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_4b9c066ca9d8cc69297d7a9fc67ecf9b.jpg
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает Центральное телевидение Китая.Российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице."Главы двух государств (России и Китая - ред.) провели углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20250902/edinstvo-2038998829.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038795065_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_de239f27aaa45201b09d70b1069b21fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, владимир путин, си цзиньпин, в мире, китай, россия
Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире, Китай, Россия
СМИ назвали ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Путин и Си Цзиньпин обсудили международные и региональные вопросы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает Центральное телевидение Китая.
Российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице.
"Главы двух государств (России и Китая - ред.) провели углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении телеканала.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Си Цзиньпин призвал Китай, Россию и Монголию укреплять единство
08:15
 
ПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинВ миреКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала