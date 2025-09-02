https://ria.ru/20250902/tszinpin-2039003026.html
СМИ назвали ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
СМИ назвали ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 02.09.2025
СМИ назвали ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:56:00+03:00
2025-09-02T08:56:00+03:00
2025-09-02T09:08:00+03:00
пекин
владимир путин
си цзиньпин
в мире
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038795065_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_4b9c066ca9d8cc69297d7a9fc67ecf9b.jpg
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает Центральное телевидение Китая.Российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице."Главы двух государств (России и Китая - ред.) провели углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20250902/edinstvo-2038998829.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038795065_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_de239f27aaa45201b09d70b1069b21fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, владимир путин, си цзиньпин, в мире, китай, россия
Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире, Китай, Россия
СМИ назвали ключевые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Путин и Си Цзиньпин обсудили международные и региональные вопросы