Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая
Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 02.09.2025
Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая
Отношения России и Китая выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китайско-российские отношения выдержали испытание международной конъюнктурой, служат образцом межгосударственных отношений, вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша", - сказал Си Цзиньпин, выступая с речью на российско-китайских переговорах в Пекине.
Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая образцом международных отношений