Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая
07:06 02.09.2025
Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая
Отношения России и Китая выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
в мире
китай
россия
пекин
си цзиньпин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китайско-российские отношения выдержали испытание международной конъюнктурой, служат образцом межгосударственных отношений, вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша", - сказал Си Цзиньпин, выступая с речью на российско-китайских переговорах в Пекине.
в мире, китай, россия, пекин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китайско-российские отношения выдержали испытание международной конъюнктурой, служат образцом межгосударственных отношений, вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша", - сказал Си Цзиньпин, выступая с речью на российско-китайских переговорах в Пекине.
