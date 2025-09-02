https://ria.ru/20250902/tszinpin-2038992795.html

Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 02.09.2025

Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

2 сен - Отношения России и Китая выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Китайско-российские отношения выдержали испытание международной конъюнктурой, служат образцом межгосударственных отношений, вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша", - сказал Си Цзиньпин, выступая с речью на российско-китайских переговорах в Пекине.

