Россия и КНР подписали более 20 документов о сотрудничестве
08:52 02.09.2025 (обновлено: 09:01 02.09.2025)
Россия и КНР подписали более 20 документов о сотрудничестве
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих, в частности, энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, передает Центральное телевидение Китая.Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице."Стороны подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекционный и карантинный надзор, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ", - говорится в сообщении телеканала.
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих, в частности, энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, передает Центральное телевидение Китая.
Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице.
"Стороны подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекционный и карантинный надзор, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ", - говорится в сообщении телеканала.
