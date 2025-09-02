Россия и КНР подписали более 20 документов о сотрудничестве

https://ria.ru/20250902/tstk-2039002649.html
2025-09-02T08:52:00+03:00
2025-09-02T08:52:00+03:00
2025-09-02T09:01:00+03:00
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих, в частности, энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, передает Центральное телевидение Китая.Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице."Стороны подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекционный и карантинный надзор, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ", - говорится в сообщении телеканала.
