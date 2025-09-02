Рейтинг@Mail.ru
Трутнев рассказал о работе производителей продукции для СВО - РИА Новости, 02.09.2025
04:59 02.09.2025
Трутнев рассказал о работе производителей продукции для СВО
Трутнев рассказал о работе производителей продукции для СВО - РИА Новости, 02.09.2025
Трутнев рассказал о работе производителей продукции для СВО
Производители продукции для нужд российской спецоперации, работающие в рамках режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", стремятся к... РИА Новости, 02.09.2025
россия
дальний восток
владивосток
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Производители продукции для нужд российской спецоперации, работающие в рамках режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", стремятся к удешевлению и повышению эффективности изделий, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев. "У нас есть довольно жесткая комиссия. Она работает в тесном взаимодействии с воинскими подразделениями и Восточного военного округа, и другими нашими дружественными частями и командирами. И мы поставляем (в зону СВО - ред.) только то, что потребовали. А второе, конечно, стремимся к удешевлению и повышению эффективности изделия. Так есть и так будет дальше", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что предприятия в рамках комплекса мер государственной поддержки ТОР "Патриотическая" получают среди прочего возмещение фактически понесенных затрат на приобретение оборудования в размере одной трети и уплату арендных платежей за помещения в 100-процентном объеме за год. "За 2023-2024 годы дальневосточные производители воспользовались механизмом возмещения фактически понесенных затрат в общем объеме на 74,4 миллиона рублей. В результате производители получили возможность по переоборудованию своих производств для выпуска комплектующих частей", - уточнил вице-премьер. ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
дальний восток
владивосток
россия, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, экономика
Россия, Дальний Восток, Владивосток, Юрий Трутнев, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
Трутнев рассказал о работе производителей продукции для СВО

Трутнев: в ТОР "Патриотическая" хотят повысить эффективность продукции для СВО

© РИА Новости / Виталий Аньков
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV ВЭФ во Владивостоке
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV ВЭФ во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Производители продукции для нужд российской спецоперации, работающие в рамках режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", стремятся к удешевлению и повышению эффективности изделий, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.
"У нас есть довольно жесткая комиссия. Она работает в тесном взаимодействии с воинскими подразделениями и Восточного военного округа, и другими нашими дружественными частями и командирами. И мы поставляем (в зону СВО - ред.) только то, что потребовали. А второе, конечно, стремимся к удешевлению и повышению эффективности изделия. Так есть и так будет дальше", - сказал Трутнев журналистам.
Он отметил, что предприятия в рамках комплекса мер государственной поддержки ТОР "Патриотическая" получают среди прочего возмещение фактически понесенных затрат на приобретение оборудования в размере одной трети и уплату арендных платежей за помещения в 100-процентном объеме за год.
"За 2023-2024 годы дальневосточные производители воспользовались механизмом возмещения фактически понесенных затрат в общем объеме на 74,4 миллиона рублей. В результате производители получили возможность по переоборудованию своих производств для выпуска комплектующих частей", - уточнил вице-премьер.
ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Россия Дальний Восток Владивосток Юрий Трутнев Дальневосточный федеральный университет Экономика
 
 
