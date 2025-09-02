https://ria.ru/20250902/trutnev-2038975464.html

Трутнев рассказал о проработке открытия кластеров для ТОР

Трутнев рассказал о проработке открытия кластеров для ТОР - РИА Новости, 02.09.2025

Трутнев рассказал о проработке открытия кластеров для ТОР

Прорабатывается вопрос по открытию научных и производственных кластеров на Дальнем Востоке, направленных на создание собственных технологий, в частности, для... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T03:34:00+03:00

2025-09-02T03:34:00+03:00

2025-09-02T03:34:00+03:00

экономика

дальний восток

россия

хабаровск

юрий трутнев

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152844/86/1528448607_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_02bc90339ad071d56f7ff267ba7b16df.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Прорабатывается вопрос по открытию научных и производственных кластеров на Дальнем Востоке, направленных на создание собственных технологий, в частности, для привлечения в ДФО производителей комплектующих к продукции территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", сообщил вице-премьер- полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Юрий Трутнев. В конце мая во время рабочей поездки в Хабаровск Трутнев заявил, что тактические автовездеходы (багги) "Ерофей", выпускаемые в Хабаровском крае, безумно дорогие, их нужно переделать, а причиной дороговизны стало использование японского двигателя. Теперь, по словам вице-премьера, вместо иностранного используется двигатель производства компании ВАЗ, и все производители ТОР "Патриотическая" стремятся закупать отечественные комплектующие. "Прорабатывается вопрос по развитию научных и производственных кластеров в ДФО, направленных на создание собственных технологий и компонентов в том числе для привлечения производителей комплектующих изделий на территорию Дальневосточного федерального округа", - сказал Трутнев журналистам. ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на шесть миллиардов рублей. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250829/rovnoe-2038274673.html

https://ria.ru/20250607/putin-2021482392.html

дальний восток

россия

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дальний восток, россия, хабаровск, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет