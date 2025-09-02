https://ria.ru/20250902/tramp-2039218166.html

Трамп иронично отреагировал на сообщения о неполадках в самолете главы ЕК

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на сообщения о технических неполадках в самолете, где находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что ее лишили возможности пользоваться телефоном. "Еще лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив", - прокомментировал Трамп журналистам случившееся. Американский президент добавил, что "никто не знает", из-за чего возникли неполадки. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков ранее заявил, что власти страны не будут проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. Ранее сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.

