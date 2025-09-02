Трамп иронично отреагировал на сообщения о неполадках в самолете главы ЕК
Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с иронией отреагировал на сообщения о технических неполадках в самолете, где находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что ее лишили возможности пользоваться телефоном.
"Еще лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это и хорошо. Порой это могло бы случаться и со мной, и я был бы очень счастлив", - прокомментировал Трамп журналистам случившееся.
Американский президент добавил, что "никто не знает", из-за чего возникли неполадки.
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков ранее заявил, что власти страны не будут проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту.
Ранее сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях у самолета с главой ЕК, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.