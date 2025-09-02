https://ria.ru/20250902/tramp-2039217200.html
Трамп считает, что Китай нуждается в отношениях с США
Трамп считает, что Китай нуждается в отношениях с США - РИА Новости, 02.09.2025
Трамп считает, что Китай нуждается в отношениях с США
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T22:52:00+03:00
2025-09-02T22:52:00+03:00
2025-09-02T22:52:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_2b97234beb01a318d9130e0641b9c04f.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. "Китай нуждается в нас. У меня прекрасные отношения с председателем (КНР) Си Цзиньпином. Однако Китай нуждается в отношениях с нами гораздо сильнее, чем мы - с ними", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
https://ria.ru/20250902/tramp-2039212464.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74b6a5e51a238dca9b09fae6972f490d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп считает, что Китай нуждается в отношениях с США
Трамп: Китай нуждается в отношениях с США гораздо сильнее, чем США с Пекином