Трамп считает, что Китай нуждается в отношениях с США

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином.

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. "Китай нуждается в нас. У меня прекрасные отношения с председателем (КНР) Си Цзиньпином. Однако Китай нуждается в отношениях с нами гораздо сильнее, чем мы - с ними", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

