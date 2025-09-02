Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что Китай нуждается в отношениях с США - РИА Новости, 02.09.2025
22:52 02.09.2025
Трамп считает, что Китай нуждается в отношениях с США
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. РИА Новости, 02.09.2025
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. "Китай нуждается в нас. У меня прекрасные отношения с председателем (КНР) Си Цзиньпином. Однако Китай нуждается в отношениях с нами гораздо сильнее, чем мы - с ними", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
Трамп: Китай нуждается в отношениях с США гораздо сильнее, чем США с Пекином

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином.
"Китай нуждается в нас. У меня прекрасные отношения с председателем (КНР) Си Цзиньпином. Однако Китай нуждается в отношениях с нами гораздо сильнее, чем мы - с ними", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
Трамп рассказал, что не боится угрозы формирования "оси" Китая и России
