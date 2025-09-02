Рейтинг@Mail.ru
Фицо предложил углубить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 02.09.2025 (обновлено: 12:50 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/svyazi-2039052325.html
Фицо предложил углубить сотрудничество с Россией
Фицо предложил углубить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 02.09.2025
Фицо предложил углубить сотрудничество с Россией
Словацкая Республика заинтересована в стандартизации отношений с Россией, а страны должны искать возможности для расширения двустороннего сотрудничества, заявил РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:33:00+03:00
2025-09-02T12:50:00+03:00
россия
в мире
словакия
роберт фицо
владимир путин
китай
пекин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Словацкая Республика заинтересована в стандартизации отношений с Россией, а страны должны искать возможности для расширения двустороннего сотрудничества, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Мы очень заинтересованы в стандартизации отношений между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. И я хочу предложить встречу и заседание совместной комиссии как можно скорее. Мы должны искать возможности для углубления и расширения нашего сотрудничества, находить области, где мы можем тесно сотрудничать", - сказал Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250902/politika-2039048213.html
россия
словакия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, словакия, роберт фицо, владимир путин, китай, пекин, си цзиньпин, шос
Россия, В мире, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, ШОС
Фицо предложил углубить сотрудничество с Россией

Фицо предложил провести встречу комиссии по углублению связей РФ и Словакии

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Словацкая Республика заинтересована в стандартизации отношений с Россией, а страны должны искать возможности для расширения двустороннего сотрудничества, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Мы очень заинтересованы в стандартизации отношений между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. И я хочу предложить встречу и заседание совместной комиссии как можно скорее. Мы должны искать возможности для углубления и расширения нашего сотрудничества, находить области, где мы можем тесно сотрудничать", - сказал Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин отметил независимую внешнюю политику Словакии
Вчера, 12:23
 
РоссияВ миреСловакияРоберт ФицоВладимир ПутинКитайПекинСи ЦзиньпинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала