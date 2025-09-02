https://ria.ru/20250902/svyazi-2039052325.html
Фицо предложил углубить сотрудничество с Россией
Фицо предложил углубить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 02.09.2025
Фицо предложил углубить сотрудничество с Россией
Словацкая Республика заинтересована в стандартизации отношений с Россией, а страны должны искать возможности для расширения двустороннего сотрудничества, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Словацкая Республика заинтересована в стандартизации отношений с Россией, а страны должны искать возможности для расширения двустороннего сотрудничества, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Мы очень заинтересованы в стандартизации отношений между Словацкой Республикой и Российской Федерацией. И я хочу предложить встречу и заседание совместной комиссии как можно скорее. Мы должны искать возможности для углубления и расширения нашего сотрудничества, находить области, где мы можем тесно сотрудничать", - сказал Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
