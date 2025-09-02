https://ria.ru/20250902/sud-2038962957.html
Суд огласит приговор генералу Оглоблину по делу о взятке
Суд огласит приговор генералу Оглоблину по делу о взятке - РИА Новости, 02.09.2025
Суд огласит приговор генералу Оглоблину по делу о взятке
Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд во вторник огласит приговор генерал-майору Александру Оглоблину по делу о получении взятки 12 миллионов рублей от... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T00:17:00+03:00
2025-09-02T00:17:00+03:00
2025-09-02T00:17:00+03:00
происшествия
россия
александр оглоблин
вадим шамарин
халил арсланов
московский гарнизонный военный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008454347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8627214ac7c1c51381730076accbbdbd.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд во вторник огласит приговор генерал-майору Александру Оглоблину по делу о получении взятки 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Оглашение приговора Оглоблину назначено на 2 сентября в 14.00", - сказала собеседница агентства. В прениях сторон гособвинитель просил суд назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы по совокупности преступлений с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года. Сам Оглоблин в последнем слове заявил, что признает вину в получении взятки и раскаивается, ущерба не причинял и просил суд не наказывать его строго. Дело слушал 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме. После начала слушаний адвокат Максим Довгань заявил РИА Новости, что Оглоблин не согласен с квалификацией дела. Адвокат объяснил это тем, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении. Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Шамарин. Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов рублей, Московский гарнизонный военный суд приговорил его в середине апреля к семи годам колонии строгого режима. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250417/shamarin-2011788818.html
https://ria.ru/20250825/ubiystvo-2037474969.html
https://ria.ru/20250717/shesterov-2029689239.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008454347_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2ee53bbd1443ab77cb16407d1ea32a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр оглоблин, вадим шамарин, халил арсланов, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Александр Оглоблин, Вадим Шамарин, Халил Арсланов, Московский гарнизонный военный суд
Суд огласит приговор генералу Оглоблину по делу о взятке
Суд огласит приговор генералу Оглоблину по делу о взятке от топов завода Телта
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд во вторник огласит приговор генерал-майору Александру Оглоблину по делу о получении взятки 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Оглашение приговора Оглоблину
назначено на 2 сентября в 14.00", - сказала собеседница агентства.
В прениях сторон гособвинитель просил суд назначить Оглоблину 12 лет и шесть месяцев лишения свободы по совокупности преступлений с приговором Московского гарнизонного военного суда
от 14 февраля 2022 года.
Сам Оглоблин в последнем слове заявил, что признает вину в получении взятки и раскаивается, ущерба не причинял и просил суд не наказывать его строго.
Дело слушал 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме.
После начала слушаний адвокат Максим Довгань заявил РИА Новости, что Оглоблин не согласен с квалификацией дела.
Адвокат объяснил это тем, что уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова
и Вадима Шамарина
. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ
, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении.
Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Шамарин.
Осенью он признал вину в получении от топ-менеджеров завода "Телта" взятки в размере 36 миллионов рублей, Московский гарнизонный военный суд приговорил его в середине апреля к семи годам колонии строгого режима. Также его лишили звания "генерал-лейтенант" и конфисковали почти 36 миллионов рублей.