https://ria.ru/20250902/ssha-2039199063.html

США, вероятно, не примут участие во встрече "коалиции желающих", пишут СМИ

США, вероятно, не примут участие во встрече "коалиции желающих", пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2025

США, вероятно, не примут участие во встрече "коалиции желающих", пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" в Париже 4 сентября, пишет газета Times. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T19:54:00+03:00

2025-09-02T19:54:00+03:00

2025-09-02T19:54:00+03:00

в мире

париж

сша

франция

дональд трамп

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc0e3a76f17b71352ece7edc6b091102.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" в Париже 4 сентября, пишет газета Times. Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих". "Администрация Трампа, вероятно, не примет участие в парижской встрече "коалиции желающих" в четверг", - пишет газета. Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщила, что в четверг в Париж по приглашению Макрона в том числе прибудут канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как сообщало агентство Франс Пресс, к переговорам также присоединится Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250902/tusk-2039113101.html

париж

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, сша, франция, дональд трамп, еврокомиссия