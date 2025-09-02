Рейтинг@Mail.ru
США, вероятно, не примут участие во встрече "коалиции желающих", пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2025
19:54 02.09.2025
США, вероятно, не примут участие во встрече "коалиции желающих", пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" в Париже 4 сентября, пишет газета Times.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" в Париже 4 сентября, пишет газета Times. Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих". "Администрация Трампа, вероятно, не примет участие в парижской встрече "коалиции желающих" в четверг", - пишет газета. Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщила, что в четверг в Париж по приглашению Макрона в том числе прибудут канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как сообщало агентство Франс Пресс, к переговорам также присоединится Владимир Зеленский.
США, вероятно, не примут участие во встрече "коалиции желающих", пишут СМИ

Times: Трамп не примет участие во встрече коалиции желающих в Париже

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не примет участие во встрече так называемой "коалиции желающих" в Париже 4 сентября, пишет газета Times.
Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила 1 сентября, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих".
"Администрация Трампа, вероятно, не примет участие в парижской встрече "коалиции желающих" в четверг", - пишет газета.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщила, что в четверг в Париж по приглашению Макрона в том числе прибудут канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как сообщало агентство Франс Пресс, к переговорам также присоединится Владимир Зеленский.
