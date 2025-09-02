https://ria.ru/20250902/ssha-2038979712.html

США по-прежнему считают, что управляют миром, заявил Сакс

Соединённые Штаты по-прежнему пребывают в уверенности, что они управляют миром, хотя это не соответствует реальности, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный РИА Новости, 02.09.2025

в мире

сша

вашингтон (штат)

владивосток

колумбийский университет

оон

дальневосточный федеральный университет

ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Соединённые Штаты по-прежнему пребывают в уверенности, что они управляют миром, хотя это не соответствует реальности, заявил РИА Новости в преддверии ВЭФ видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "К сожалению, в Вашингтоне до сих пор считают, что мир управляется США. Так что есть контраст между самовосприятием Соединённых Штатов и реальным положением дел, и этот контраст на самом деле является источником опасности", — сказал Сакс, который примет участие в сессии форума о перспективах развития ООН. Экономист подчеркнул, что США действительно занимали доминирующее положение до конца прошлого века, однако с тех пор мир стал многополярным, и теперь существует множество "центров силы" вместо одного. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума

сша

вашингтон (штат)

владивосток

