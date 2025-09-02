https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2039009366.html

Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области

Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.09.2025

Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области

ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области после окончательного освобождения юга ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T09:32:00+03:00

2025-09-02T09:32:00+03:00

2025-09-02T09:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_b4ea45b7a3850fd1afccb8f413c7e731.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области после окончательного освобождения юга ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин."С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобождён весь юг республики. И здесь хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск "Восток", которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

днепропетровская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность