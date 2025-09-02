Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 02.09.2025 (обновлено: 09:37 02.09.2025)
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.09.2025
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области после окончательного освобождения юга ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.09.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области после окончательного освобождения юга ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин."С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобождён весь юг республики. И здесь хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск "Восток", которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
днепропетровская область
донецкая народная республика
днепропетровская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области

Пушилин: ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области после окончательного освобождения юга ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобождён весь юг республики. И здесь хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск "Восток", которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
