Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.09.2025
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области после окончательного освобождения юга ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области после окончательного освобождения юга ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин."С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобождён весь юг республики. И здесь хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск "Восток", которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
Пушилин: ВС РФ улучшают позиции в Днепропетровской области