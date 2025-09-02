https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038994868.html
ВС России продвинулись к Синельниково под Харьковом, рассказал Марочко
ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Российские войска продавили оборону ВСУ и подошли на расстояние в два километра к населенному пункту Синельниково под Волчанском в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "В ходе тяжелых продолжительных боев российской армии удалось продавить оборонительную линию противника в лесном массиве урочища Татарское, расположенного западнее Волчанска. Наши войска не только продвинулись на данном участке местности, но и закрепились на новых рубежах севернее населенного пункта Синельниково", - сообщил эксперт. Марочко отметил, что на данный момент расстояние до населенного пункта составляет менее двух километров.
