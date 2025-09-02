Рейтинг@Mail.ru
ВС России продвинулись к Синельниково под Харьковом, рассказал Марочко
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 02.09.2025 (обновлено: 07:34 02.09.2025)
ВС России продвинулись к Синельниково под Харьковом, рассказал Марочко
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
харьков
ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Российские войска продавили оборону ВСУ и подошли на расстояние в два километра к населенному пункту Синельниково под Волчанском в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "В ходе тяжелых продолжительных боев российской армии удалось продавить оборонительную линию противника в лесном массиве урочища Татарское, расположенного западнее Волчанска. Наши войска не только продвинулись на данном участке местности, но и закрепились на новых рубежах севернее населенного пункта Синельниково", - сообщил эксперт. Марочко отметил, что на данный момент расстояние до населенного пункта составляет менее двух километров.
безопасность, волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Харьков
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Российские войска продавили оборону ВСУ и подошли на расстояние в два километра к населенному пункту Синельниково под Волчанском в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
"В ходе тяжелых продолжительных боев российской армии удалось продавить оборонительную линию противника в лесном массиве урочища Татарское, расположенного западнее Волчанска. Наши войска не только продвинулись на данном участке местности, но и закрепились на новых рубежах севернее населенного пункта Синельниково", - сообщил эксперт.
Марочко отметил, что на данный момент расстояние до населенного пункта составляет менее двух километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолчанскХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныХарьков
 
 
