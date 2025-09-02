https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038994868.html

ВС России продвинулись к Синельниково под Харьковом, рассказал Марочко

ВС России продвинулись к Синельниково под Харьковом, рассказал Марочко - РИА Новости, 02.09.2025

ВС России продвинулись к Синельниково под Харьковом, рассказал Марочко

Российские войска продавили оборону ВСУ и подошли на расстояние в два километра к населенному пункту Синельниково под Волчанском в Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T07:30:00+03:00

2025-09-02T07:30:00+03:00

2025-09-02T07:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

волчанск

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

харьков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Российские войска продавили оборону ВСУ и подошли на расстояние в два километра к населенному пункту Синельниково под Волчанском в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "В ходе тяжелых продолжительных боев российской армии удалось продавить оборонительную линию противника в лесном массиве урочища Татарское, расположенного западнее Волчанска. Наши войска не только продвинулись на данном участке местности, но и закрепились на новых рубежах севернее населенного пункта Синельниково", - сообщил эксперт. Марочко отметил, что на данный момент расстояние до населенного пункта составляет менее двух километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьков