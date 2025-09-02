https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038981833.html

Расчет "Мста-С" группировки Восток уничтожил позиции ВСУ

Расчёт "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА 2 сен - РИА Новости. Расчёт "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "В лесополосах Днепропетровской области операторы БПЛА выявили замаскированные позиции противника, где размещались огневые средства и пункты управления беспилотниками. По переданным координатам расчёт самоходной артиллерийской установки "Мста-С" нанёс несколько точных ударов, в результате чего позиции были полностью уничтожены", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что огонь самоходной артиллерийской установки лишил украинские подразделения возможности использовать данный участок для обороны.

днепропетровская область

безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)