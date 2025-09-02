Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Мста-С" группировки Восток уничтожил позиции ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 02.09.2025
Расчет "Мста-С" группировки Восток уничтожил позиции ВСУ
Расчёт "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
МОСКВА 2 сен - РИА Новости. Расчёт "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "В лесополосах Днепропетровской области операторы БПЛА выявили замаскированные позиции противника, где размещались огневые средства и пункты управления беспилотниками. По переданным координатам расчёт самоходной артиллерийской установки "Мста-С" нанёс несколько точных ударов, в результате чего позиции были полностью уничтожены", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что огонь самоходной артиллерийской установки лишил украинские подразделения возможности использовать данный участок для обороны.
2025
МОСКВА 2 сен - РИА Новости. Расчёт "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В лесополосах Днепропетровской области операторы БПЛА выявили замаскированные позиции противника, где размещались огневые средства и пункты управления беспилотниками. По переданным координатам расчёт самоходной артиллерийской установки "Мста-С" нанёс несколько точных ударов, в результате чего позиции были полностью уничтожены", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что огонь самоходной артиллерийской установки лишил украинские подразделения возможности использовать данный участок для обороны.
