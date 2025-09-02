https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2038981833.html
Расчет "Мста-С" группировки Восток уничтожил позиции ВСУ
Расчет "Мста-С" группировки Восток уничтожил позиции ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025
Расчет "Мста-С" группировки Восток уничтожил позиции ВСУ
Расчёт "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T05:26:00+03:00
2025-09-02T05:26:00+03:00
2025-09-02T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152909/57/1529095796_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_0950479628b65e954ce5af594399c6bf.jpg
МОСКВА 2 сен - РИА Новости. Расчёт "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "В лесополосах Днепропетровской области операторы БПЛА выявили замаскированные позиции противника, где размещались огневые средства и пункты управления беспилотниками. По переданным координатам расчёт самоходной артиллерийской установки "Мста-С" нанёс несколько точных ударов, в результате чего позиции были полностью уничтожены", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что огонь самоходной артиллерийской установки лишил украинские подразделения возможности использовать данный участок для обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152909/57/1529095796_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_656d71a699a708764dd044bd93447033.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет "Мста-С" группировки Восток уничтожил позиции ВСУ
Расчет Мста-С уничтожил позиции ВСУ в Днепропетровской области