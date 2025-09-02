https://ria.ru/20250902/spetsialisty-2039053387.html
Президент РФ Владимир Путин, говоря об истерии западных стран о якобы планах России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об истерии западных стран о якобы планах России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов.Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо."Они (представители Запада - ред.) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, - постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей - понятно, провокация или полная некомпетентность", - сказал российский лидер.Путин отметил, что любой здравомыслящий человек осознает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
2025
Путин назвал западные страны специалистами по сказкам
