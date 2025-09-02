https://ria.ru/20250902/spetsialisty-2039053387.html

Путин назвал западные страны специалистами по сказкам

Путин назвал западные страны специалистами по сказкам - РИА Новости, 02.09.2025

Путин назвал западные страны специалистами по сказкам

Президент РФ Владимир Путин, говоря об истерии западных стран о якобы планах России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:36:00+03:00

2025-09-02T12:36:00+03:00

2025-09-02T13:40:00+03:00

россия

европа

пекин

китай

владимир путин

роберт фицо

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039066226_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eba9124d16d4a5709499408dedbb44c9.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об истерии западных стран о якобы планах России напасть на Европу, назвал представителей Запада специалистами не по сказкам, а по фильмам ужасов.Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо."Они (представители Запада - ред.) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, - постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей - понятно, провокация или полная некомпетентность", - сказал российский лидер.Путин отметил, что любой здравомыслящий человек осознает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.

https://ria.ru/20250902/putin-2039039599.html

россия

европа

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: НАТО и ЕС – специалисты по фильмам ужасов Путин: НАТО и ЕС – специалисты по фильмам ужасов 2025-09-02T12:36 true PT0M43S

Путин: агрессивные планы России – чушь Путин: агрессивные планы России – чушь 2025-09-02T12:36 true PT3M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, пекин, китай, владимир путин, роберт фицо, си цзиньпин, шос, в мире