Мероприятия в честь победы во Второй мировой пройдут на Шумшу 3 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Посещение курильского острова Шумшу, где в августе прошла торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции, запланировано большой группой, состоящей из молодежи, активистов, ветеранов, на 3 сентября по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В мае Трутнев пригласил вице-премьера Государственного совета КНР Чжан Гоцина и китайских коллег посетить в сентябре курильский остров Шумшу и принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией. "Посещение острова большой группой людей - будут доставлены из Северо-Курильска водным транспортом, - планируется 3 сентября. В составе группы - молодежь, активисты и ветераны. В программе - посещение, возложение венков и цветов на Мемориальном комплексе, обход по маршрутам острова", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что с точки зрения логистики добраться до Шумшу не самое простое мероприятие. "Но это кусок нашей истории. Причем история замечательная, победоносная и вселяющая уверенность в следующее поколение. Поэтому я уверен, что Шумшу надо сохранить. Я очень благодарен всем людям, которые уже приняли участие в работе и еще примут, для того чтобы мы помнили сражение на Шумшу, помнили, как закончилась Великая Отечественная война, и помнили, как ребята, которые там бросались в воду с десантных катеров, по сути дела, разгромили Квантунскую армию. Даже представить себе сложно... Вы знаете, сила любого народа основана на памяти", - заявил вице-премьер, отметив, что мы будем хранить память о героях и дальше двигаться вперед, чтобы наша страна побеждала всегда. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа заявил, что Россия никогда не забудет, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в 1941-1942 годах напасть на СССР.
