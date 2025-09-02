Рейтинг@Mail.ru
Мероприятия в честь победы во Второй мировой пройдут на Шумшу 3 сентября - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/shumshu-2038964455.html
Мероприятия в честь победы во Второй мировой пройдут на Шумшу 3 сентября
Мероприятия в честь победы во Второй мировой пройдут на Шумшу 3 сентября - РИА Новости, 02.09.2025
Мероприятия в честь победы во Второй мировой пройдут на Шумшу 3 сентября
Посещение курильского острова Шумшу, где в августе прошла торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T00:37:00+03:00
2025-09-02T00:37:00+03:00
япония
россия
китай
юрий трутнев
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036005238_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_eb9596718380d1a8e464775b9d409638.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Посещение курильского острова Шумшу, где в августе прошла торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции, запланировано большой группой, состоящей из молодежи, активистов, ветеранов, на 3 сентября по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В мае Трутнев пригласил вице-премьера Государственного совета КНР Чжан Гоцина и китайских коллег посетить в сентябре курильский остров Шумшу и принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией. "Посещение острова большой группой людей - будут доставлены из Северо-Курильска водным транспортом, - планируется 3 сентября. В составе группы - молодежь, активисты и ветераны. В программе - посещение, возложение венков и цветов на Мемориальном комплексе, обход по маршрутам острова", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что с точки зрения логистики добраться до Шумшу не самое простое мероприятие. "Но это кусок нашей истории. Причем история замечательная, победоносная и вселяющая уверенность в следующее поколение. Поэтому я уверен, что Шумшу надо сохранить. Я очень благодарен всем людям, которые уже приняли участие в работе и еще примут, для того чтобы мы помнили сражение на Шумшу, помнили, как закончилась Великая Отечественная война, и помнили, как ребята, которые там бросались в воду с десантных катеров, по сути дела, разгромили Квантунскую армию. Даже представить себе сложно... Вы знаете, сила любого народа основана на памяти", - заявил вице-премьер, отметив, что мы будем хранить память о героях и дальше двигаться вперед, чтобы наша страна побеждала всегда. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа заявил, что Россия никогда не забудет, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в 1941-1942 годах напасть на СССР.
https://ria.ru/20250708/zaliv-2027814453.html
https://ria.ru/20241111/putin-1983025673.html
япония
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036005238_0:0:1173:880_1920x0_80_0_0_1f5f922d5fff21468cc81e414ac65961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, китай, юрий трутнев, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, общество
Япония, Россия, Китай, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Мероприятия в честь победы во Второй мировой пройдут на Шумшу 3 сентября

Трутнев посетит мероприятия в честь победы во Второй мировой на острове Шумшу

© Фото : Правительство Сахалинской областиЧасть военно-исторического мемориального комплекса, посвящённого Курильской десантной операции на острове Шумшу
Часть военно-исторического мемориального комплекса, посвящённого Курильской десантной операции на острове Шумшу - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : Правительство Сахалинской области
Часть военно-исторического мемориального комплекса, посвящённого Курильской десантной операции на острове Шумшу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Посещение курильского острова Шумшу, где в августе прошла торжественная церемония открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции, запланировано большой группой, состоящей из молодежи, активистов, ветеранов, на 3 сентября по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В мае Трутнев пригласил вице-премьера Государственного совета КНР Чжан Гоцина и китайских коллег посетить в сентябре курильский остров Шумшу и принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией.
Остров Шумшу - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Залив у побережья Шумшу будет носить название Десантников
8 июля, 06:53
"Посещение острова большой группой людей - будут доставлены из Северо-Курильска водным транспортом, - планируется 3 сентября. В составе группы - молодежь, активисты и ветераны. В программе - посещение, возложение венков и цветов на Мемориальном комплексе, обход по маршрутам острова", - сказал Трутнев журналистам.
Он отметил, что с точки зрения логистики добраться до Шумшу не самое простое мероприятие.
"Но это кусок нашей истории. Причем история замечательная, победоносная и вселяющая уверенность в следующее поколение. Поэтому я уверен, что Шумшу надо сохранить. Я очень благодарен всем людям, которые уже приняли участие в работе и еще примут, для того чтобы мы помнили сражение на Шумшу, помнили, как закончилась Великая Отечественная война, и помнили, как ребята, которые там бросались в воду с десантных катеров, по сути дела, разгромили Квантунскую армию. Даже представить себе сложно... Вы знаете, сила любого народа основана на памяти", - заявил вице-премьер, отметив, что мы будем хранить память о героях и дальше двигаться вперед, чтобы наша страна побеждала всегда.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа заявил, что Россия никогда не забудет, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в 1941-1942 годах напасть на СССР.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Путин ждет идеи об увековечении памяти о Курильской десантной операции
11 ноября 2024, 10:46
 
ЯпонияРоссияКитайЮрий ТрутневВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала