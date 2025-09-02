На Западе объяснили, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине
Меркурис: ШОС не упомянула Украину, так как с ней Россия разберется сама
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не смогла бы решить самостоятельно, поэтому его и не упомянули в декларации ШОС, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
“Вся эта проблема не указывается в публичных заявлениях <…> в Тяньцзине. <…> Нам не нужно говорить об Украине. У нас нет необходимости делать какие-либо заявления по этому поводу, поскольку у меня (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) все под контролем”. <…> “Я в состоянии справиться со всем этим самостоятельно”, — поделился аналитик своими рассуждениями о возможных мыслях главы государства.
В воскресенье президент России прибыл с четырехдневным визитом в КНР.
Он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.
Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
