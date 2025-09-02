https://ria.ru/20250902/shos-2038973716.html

На Западе объяснили, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине

На Западе объяснили, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине - РИА Новости, 02.09.2025

На Западе объяснили, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине

Украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не смогла бы решить самостоятельно, поэтому его и не упомянули в декларации ШОС, заявил... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T03:07:00+03:00

2025-09-02T03:07:00+03:00

2025-09-02T03:07:00+03:00

в мире

россия

китай

пекин

владимир путин

александр меркурис

шос

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038871339_0:267:3082:2001_1920x0_80_0_0_f7f7c52dae8434c222f453bd94f8bdb1.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не смогла бы решить самостоятельно, поэтому его и не упомянули в декларации ШОС, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.“Вся эта проблема не указывается в публичных заявлениях <…> в Тяньцзине. <…> Нам не нужно говорить об Украине. У нас нет необходимости делать какие-либо заявления по этому поводу, поскольку у меня (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) все под контролем”. <…> “Я в состоянии справиться со всем этим самостоятельно”, — поделился аналитик своими рассуждениями о возможных мыслях главы государства.При этом, как считает Меркурис, на саммите ШОС Путин вновь доказал, что он самостоятельный и сильный политик.В воскресенье президент России прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250901/shos-2038742255.html

https://ria.ru/20250821/realnost-2036540428.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, александр меркурис, шос, си цзиньпин