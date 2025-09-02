Рейтинг@Mail.ru
На Западе объяснили, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/shos-2038973716.html
На Западе объяснили, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине
На Западе объяснили, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине - РИА Новости, 02.09.2025
На Западе объяснили, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине
Украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не смогла бы решить самостоятельно, поэтому его и не упомянули в декларации ШОС, заявил... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T03:07:00+03:00
2025-09-02T03:07:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
владимир путин
александр меркурис
шос
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038871339_0:267:3082:2001_1920x0_80_0_0_f7f7c52dae8434c222f453bd94f8bdb1.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не смогла бы решить самостоятельно, поэтому его и не упомянули в декларации ШОС, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.“Вся эта проблема не указывается в публичных заявлениях &lt;…&gt; в Тяньцзине. &lt;…&gt; Нам не нужно говорить об Украине. У нас нет необходимости делать какие-либо заявления по этому поводу, поскольку у меня (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) все под контролем”. &lt;…&gt; “Я в состоянии справиться со всем этим самостоятельно”, — поделился аналитик своими рассуждениями о возможных мыслях главы государства.При этом, как считает Меркурис, на саммите ШОС Путин вновь доказал, что он самостоятельный и сильный политик.В воскресенье президент России прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250901/shos-2038742255.html
https://ria.ru/20250821/realnost-2036540428.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038871339_867:573:2771:2001_1920x0_80_0_0_0ffa482c7be147dcc2a7117f50012f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, александр меркурис, шос, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Александр Меркурис, ШОС, Си Цзиньпин
На Западе объяснили, почему в декларации ШОС не нашлось места Украине

Меркурис: ШОС не упомянула Украину, так как с ней Россия разберется сама

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинский конфликт не представляет собой проблему, которую Россия не смогла бы решить самостоятельно, поэтому его и не упомянули в декларации ШОС, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
“Вся эта проблема не указывается в публичных заявлениях <…> в Тяньцзине. <…> Нам не нужно говорить об Украине. У нас нет необходимости делать какие-либо заявления по этому поводу, поскольку у меня (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) все под контролем”. <…> “Я в состоянии справиться со всем этим самостоятельно”, — поделился аналитик своими рассуждениями о возможных мыслях главы государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Бумеранг прилетел: самый жуткий кошмар для НАТО Россия умножила на два
Вчера, 08:00
При этом, как считает Меркурис, на саммите ШОС Путин вновь доказал, что он самостоятельный и сильный политик.
В воскресенье президент России прибыл с четырехдневным визитом в КНР.
Он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.
Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Три миллиарда человек ждет новая реальность
21 августа, 08:00
 
В миреРоссияКитайПекинВладимир ПутинАлександр МеркурисШОССи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала