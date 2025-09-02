Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, где Путин проведет серию двусторонних встреч в Пекине
10:11 02.09.2025 (обновлено: 10:19 02.09.2025)
В Кремле рассказали, где Путин проведет серию двусторонних встреч в Пекине
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч с зарубежными коллегами в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине, сообщается в официальном телеграм-канале Кремля."Резиденция "Дяоюйтай". Здесь пройдет серия двусторонних встреч президента России с зарубежными коллегами. В эпоху правления династии Цзинь император Чжанцзун построил здесь платформу для ловли рыбы (по-китайски "дяоюйтай"), и с тех пор за резиденцией закрепилось название "императорской рыбалки", - сообщили в Кремле.Госрезиденция "Дяоюйтай" расположена в западной части города. Ранее являлась загородным дворцом для отдыха и развлечений китайских императоров.В 1958 году было принято решение о размещении высоких зарубежных гостей на территории природного парка "Дяоюйтай", который с тех пор стал называться государственной резиденцией "Дяоюйтай".Центром паркового ансамбля стало старое здание императорской резиденции, в дополнение к которому началось строительство 19 особняков, выдержанных в разных стилях. В канун празднования 10-й годовщины образования КНР в 1959 году здесь была открыта государственная резиденция. С момента окончания строительства до настоящего времени она приняла более 800 глав государств и правительств, а также всемирно известных политических, религиозных и общественных деятелей, экономистов, деятелей науки и культуры из различных стран.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч с зарубежными коллегами в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине, сообщается в официальном телеграм-канале Кремля.
"Резиденция "Дяоюйтай". Здесь пройдет серия двусторонних встреч президента России с зарубежными коллегами. В эпоху правления династии Цзинь император Чжанцзун построил здесь платформу для ловли рыбы (по-китайски "дяоюйтай"), и с тех пор за резиденцией закрепилось название "императорской рыбалки", - сообщили в Кремле.
Второй день саммита ШОС — 2025
Объединение основано в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

Государства-члены приняли декларацию на заседании Совета, после чего прошла встреча в формате "ШОС плюс". На нее были приглашены 14 стран.

Затем Владимир Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели активно развиваются на принципах партнерства. Моди подчеркнул, что сотрудничество очень важно для глобальной стабильности.

После этого Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он выразил уверенность, что Анкара продолжит играть особую роль в украинском урегулировании. В свою очередь, Эрдоган заявил, что ожидает Путина с визитом в Турции.

Путин отметил, что все больше стран хотят сотрудничать с ШОС. По его словам, объединение может стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления.

Си Цзиньпин призвал страны ШОС становиться ближе друг к другу, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления.

К основным целям объединения относятся: укрепление доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их сотрудничеству; совместное обеспечение мира и безопасности; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного порядка.


На фото: автомобиль "Аурус" кортежа президента России у конгрессно-выставочного центра "Мэйцзян".

На фото: перекрытое движение на улице во время саммита ШОС.

Госрезиденция "Дяоюйтай" расположена в западной части города. Ранее являлась загородным дворцом для отдыха и развлечений китайских императоров.
В 1958 году было принято решение о размещении высоких зарубежных гостей на территории природного парка "Дяоюйтай", который с тех пор стал называться государственной резиденцией "Дяоюйтай".
Центром паркового ансамбля стало старое здание императорской резиденции, в дополнение к которому началось строительство 19 особняков, выдержанных в разных стилях. В канун празднования 10-й годовщины образования КНР в 1959 году здесь была открыта государственная резиденция. С момента окончания строительства до настоящего времени она приняла более 800 глав государств и правительств, а также всемирно известных политических, религиозных и общественных деятелей, экономистов, деятелей науки и культуры из различных стран.
