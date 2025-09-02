https://ria.ru/20250902/seriya-2039016397.html

В Кремле рассказали, где Путин проведет серию двусторонних встреч в Пекине

В Кремле рассказали, где Путин проведет серию двусторонних встреч в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025

В Кремле рассказали, где Путин проведет серию двусторонних встреч в Пекине

Президент РФ Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч с зарубежными коллегами в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине, сообщается в... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T10:11:00+03:00

2025-09-02T10:11:00+03:00

2025-09-02T10:19:00+03:00

пекин

китай

владимир путин

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039017623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f7cf6bc85f6f35e9e44a0d877779aed.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч с зарубежными коллегами в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине, сообщается в официальном телеграм-канале Кремля."Резиденция "Дяоюйтай". Здесь пройдет серия двусторонних встреч президента России с зарубежными коллегами. В эпоху правления династии Цзинь император Чжанцзун построил здесь платформу для ловли рыбы (по-китайски "дяоюйтай"), и с тех пор за резиденцией закрепилось название "императорской рыбалки", - сообщили в Кремле.Госрезиденция "Дяоюйтай" расположена в западной части города. Ранее являлась загородным дворцом для отдыха и развлечений китайских императоров.В 1958 году было принято решение о размещении высоких зарубежных гостей на территории природного парка "Дяоюйтай", который с тех пор стал называться государственной резиденцией "Дяоюйтай".Центром паркового ансамбля стало старое здание императорской резиденции, в дополнение к которому началось строительство 19 особняков, выдержанных в разных стилях. В канун празднования 10-й годовщины образования КНР в 1959 году здесь была открыта государственная резиденция. С момента окончания строительства до настоящего времени она приняла более 800 глав государств и правительств, а также всемирно известных политических, религиозных и общественных деятелей, экономистов, деятелей науки и культуры из различных стран.

https://ria.ru/20250902/vstrecha-2039009991.html

пекин

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Резиденция "Дяоюйтай", где пройдут встречи Путина с зарубежными коллегами Вот так выглядит резиденция "Дяоюйтай" – здесь пройдет серия двусторонних встреч Путина с зарубежными коллегами. 2025-09-02T10:11 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пекин, китай, владимир путин, россия, в мире