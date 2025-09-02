https://ria.ru/20250902/samolet-2039075306.html

Глава Минобороны Италии прокомментировал инцидент с самолетом фон дер Ляйен

Глава Минобороны Италии прокомментировал инцидент с самолетом фон дер Ляйен - РИА Новости, 02.09.2025

Глава Минобороны Италии прокомментировал инцидент с самолетом фон дер Ляйен

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил сомнения в якобы причастности России к инциденту с самолетом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T13:28:00+03:00

2025-09-02T13:28:00+03:00

2025-09-02T13:28:00+03:00

в мире

россия

италия

болгария

урсула фон дер ляйен

гуидо крозетто

анна-каиса итконен

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947742549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5784adb0898d8908eed5f91024f58696.jpg

РИМ, 2 сен – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил сомнения в якобы причастности России к инциденту с самолетом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии. Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. "У меня есть некоторые сомнения. Я не вижу, чтобы Россия сбила самолет фон дер Ляйен", - заявил Крозетто в эфире телеканала Rete4. По словам министра, причастность к подобному сбою в системах "не вписывается в российскую стратегию" и поэтому "выглядит странным". Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на утверждения Еврокомиссии о сбое на самолете с фон дер Ляйен, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.

https://ria.ru/20250901/samolet-2038912183.html

https://ria.ru/20250902/lyayen-2039030877.html

россия

италия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, италия, болгария, урсула фон дер ляйен, гуидо крозетто, анна-каиса итконен, еврокомиссия, flightradar24, gps