Глава Минобороны Италии прокомментировал инцидент с самолетом фон дер Ляйен
РИМ, 2 сен – РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил сомнения в якобы причастности России к инциденту с самолетом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии. Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в понедельник сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности РФ к инциденту. "У меня есть некоторые сомнения. Я не вижу, чтобы Россия сбила самолет фон дер Ляйен", - заявил Крозетто в эфире телеканала Rete4. По словам министра, причастность к подобному сбою в системах "не вписывается в российскую стратегию" и поэтому "выглядит странным". Сервис Flightradar24 заявил, что, несмотря на утверждения Еврокомиссии о сбое на самолете с фон дер Ляйен, системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного.
