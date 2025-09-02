Рейтинг@Mail.ru
ВС России отбросили ВСУ к границе Днепропетровской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 02.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 02.09.2025
ВС России отбросили ВСУ к границе Днепропетровской области, сообщил Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Российские войска отбросили подразделения ВСУ северо-западнее освобожденного села Камышеваха к границе Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Камышеваха, по данным Минобороны РФ, была освобождена 30 августа бойцами российской группировки войск "Восток". В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с освобождением Камышевахи весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск. "Наши войска отбросили подразделения ВСУ западнее и северо-западнее Камышевахи", - сказал Рогов. По его словам, основные бои на этом участке фронта перекинулись на территорию соседней Днепропетровской области. "Российские войска продолжают наступление, создавая санитарную зону безопасности у границ ДНР на территории Днепропетровской области", - добавил Рогов.
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Российские войска отбросили подразделения ВСУ северо-западнее освобожденного села Камышеваха к границе Днепропетровской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Камышеваха, по данным Минобороны РФ, была освобождена 30 августа бойцами российской группировки войск "Восток". В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с освобождением Камышевахи весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск.
"Наши войска отбросили подразделения ВСУ западнее и северо-западнее Камышевахи", - сказал Рогов.
По его словам, основные бои на этом участке фронта перекинулись на территорию соседней Днепропетровской области.
"Российские войска продолжают наступление, создавая санитарную зону безопасности у границ ДНР на территории Днепропетровской области", - добавил Рогов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2025
