Россия на десять процентов увеличила поставки продовольствия в Китай

2025-09-02T15:57:00+03:00

россия

китай

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия с января по июль увеличила поставки продовольствия в Китай на 10%, товарооборот продукции АПК между странами вырос на 14%, кроме того, РФ заинтересована в расширении торговли и готова увеличивать объемы поставок на китайский рынок, заявили в Минсельхозе РФ."За январь-июль 2025 года товарооборот продукции АПК между нашими странами увеличился на 14%… В целом за первые 7 месяцев наш продовольственный экспорт в Китай увеличился на 10%", - сообщили в ведомстве.Там отметили, что позитивная динамика обусловлена в том числе ростом поставок отечественного рапсового масла, мороженой рыбы, гороха, ракообразных, свинины."Наша страна заинтересована в дальнейшем расширении взаимной торговли и готова существенно увеличивать объемы поставок на рынок Китая. Для этого ведется системная работа по открытию доступа для более широкой номенклатуры российской животноводческой и растениеводческой продукции", - добавили в министерстве.Там также напомнили, что в прошлом году право на экспорт получили более 100 отечественных производителей рыбной продукции, что заметно расширило перечень морепродуктов, поставляемых в Китай."В 2025 году стороны согласовали протоколы, регламентирующие поставки из России манной крупы и ржаной муки. Также были подписаны протоколы по экспорту северных оленей и пант из России в КНР", - добавили в ведомстве.Кроме того, отмечается, что продолжается совместная работа по допуску со всей территории России озимой пшеницы, ячменя и рапса, а также проса, сорго, чечевицы, нута и пищевого соевого шрота, кормов для продуктивных животных, готовой мясной продукции из свинины и мяса птицы, говядины и молочной продукции."Развивается и логистическая инфраструктура. Планом российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года предусмотрено создание единого логистического пространства, обеспечивающего безбарьерное и быстрое перемещение грузов. Ключевым элементом в рамках этой задачи является Забайкальский зерновой терминал", - заключили в ведомстве.

россия

китай

2025

Новости

