Над Россией начались полярные сияния

2025-09-02T22:54:00+03:00
2025-09-02T22:54:00+03:00
2025-09-03T02:39:00+03:00
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В России начинаются интенсивные полярные сияния, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Над страной начинаются интенсивные полярные сияния. В течение 20-30 минут (в 20.50 — 21.00 по Москве) ожидается первый сильный пик", — уточнили в учреждении.Ранее ученые рассказали о продолжении на Земле геомагнитной бури. Она началась 1 сентября из-за выброса солнечной плазмы.
