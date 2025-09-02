Рейтинг@Mail.ru
Над Россией начались полярные сияния - РИА Новости, 03.09.2025
22:54 02.09.2025 (обновлено: 02:39 03.09.2025)
Над Россией начались полярные сияния
Над Россией начались полярные сияния - РИА Новости, 03.09.2025
Над Россией начались полярные сияния
В России начинаются интенсивные полярные сияния, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В России начинаются интенсивные полярные сияния, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Над страной начинаются интенсивные полярные сияния. В течение 20-30 минут (в 20.50 — 21.00 по Москве) ожидается первый сильный пик", — уточнили в учреждении.Ранее ученые рассказали о продолжении на Земле геомагнитной бури. Она началась 1 сентября из-за выброса солнечной плазмы.
россия
москва
земля
россия, москва, земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Россия, Москва, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце
Над Россией начались полярные сияния

ИКИ РАН: над территорией России начались интенсивные полярные сияния

© РИА Новости / Михаил Корытов | Перейти в медиабанкПолярное сияние (Северное сияние)
Полярное сияние (Северное сияние) - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Михаил Корытов
Перейти в медиабанк
Полярное сияние (Северное сияние). Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В России начинаются интенсивные полярные сияния, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Над страной начинаются интенсивные полярные сияния. В течение 20-30 минут (в 20.50 — 21.00 по Москве) ожидается первый сильный пик", — уточнили в учреждении.
Ранее ученые рассказали о продолжении на Земле геомагнитной бури. Она началась 1 сентября из-за выброса солнечной плазмы.
Северное сияние в Мурманске - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Эксперты рассказали, сколько туристов мечтают увидеть северное сияние
РоссияМоскваЗемляРоссийская академия науквспышки на Солнце
 
 
