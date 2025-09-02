https://ria.ru/20250902/rossija-2039217351.html

Над Россией начались полярные сияния

В России начинаются интенсивные полярные сияния, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В России начинаются интенсивные полярные сияния, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Над страной начинаются интенсивные полярные сияния. В течение 20-30 минут (в 20.50 — 21.00 по Москве) ожидается первый сильный пик", — уточнили в учреждении.Ранее ученые рассказали о продолжении на Земле геомагнитной бури. Она началась 1 сентября из-за выброса солнечной плазмы.

