Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера
09:24 02.09.2025 (обновлено: 09:43 02.09.2025)
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера - РИА Новости, 02.09.2025
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера
Президент России Владимир Путин и председатель КНР СИ Цзиньпин вместе прогулялись по территории резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" в Пекине, передаёт... РИА Новости, 02.09.2025
си цзиньпин
владимир путин
в мире
пекин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР СИ Цзиньпин вместе прогулялись по территории резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" в Пекине, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в широком составе, а также побеседовали за чашкой чая.На прогулке лидеров также присутствовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, посол России в Китае Игорь Моргулов и глава МИД КНР Ван И.Резиденция "Чжуннаньхай" - один из сохранившихся с древности дворцово-парковых комплексов в центральной части Пекина. Комплекс является закрытой территорией общей площадью около 1 миллиона квадратных метров. Застройка территории резиденции началась в X-XIII веках и в основном была завершена в период правления маньчжурской династии Цин (1644-1911).
пекин
Новости
Прогулка Путина и Си Цзиньпина по резиденции китайского лидера
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
си цзиньпин, владимир путин, в мире, пекин
Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире, Пекин
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера

Путин и Си Цзиньпин провели время на территории резиденции китайского лидера

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР СИ Цзиньпин вместе прогулялись по территории резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" в Пекине, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в широком составе, а также побеседовали за чашкой чая.
На прогулке лидеров также присутствовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, посол России в Китае Игорь Моргулов и глава МИД КНР Ван И.
Резиденция "Чжуннаньхай" - один из сохранившихся с древности дворцово-парковых комплексов в центральной части Пекина. Комплекс является закрытой территорией общей площадью около 1 миллиона квадратных метров. Застройка территории резиденции началась в X-XIII веках и в основном была завершена в период правления маньчжурской династии Цин (1644-1911).
Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире, Пекин
 
 
