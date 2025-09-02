https://ria.ru/20250902/putiny-2039008191.html

Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера

Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера - РИА Новости, 02.09.2025

Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера

Президент России Владимир Путин и председатель КНР СИ Цзиньпин вместе прогулялись по территории резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" в Пекине, передаёт... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T09:24:00+03:00

2025-09-02T09:24:00+03:00

2025-09-02T09:43:00+03:00

си цзиньпин

владимир путин

в мире

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039008945_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef405ba10527b0439c7083d4a025cafb.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР СИ Цзиньпин вместе прогулялись по территории резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" в Пекине, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в широком составе, а также побеседовали за чашкой чая.На прогулке лидеров также присутствовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, посол России в Китае Игорь Моргулов и глава МИД КНР Ван И.Резиденция "Чжуннаньхай" - один из сохранившихся с древности дворцово-парковых комплексов в центральной части Пекина. Комплекс является закрытой территорией общей площадью около 1 миллиона квадратных метров. Застройка территории резиденции началась в X-XIII веках и в основном была завершена в период правления маньчжурской династии Цин (1644-1911).

https://ria.ru/20250902/knr-2039006872.html

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прогулка Путина и Си Цзиньпина по резиденции китайского лидера Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера, передает корреспондент РИА Новости. 2025-09-02T09:24 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

си цзиньпин, владимир путин, в мире, пекин