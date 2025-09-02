https://ria.ru/20250902/putiny-2039008191.html
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера - РИА Новости, 02.09.2025
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера
Президент России Владимир Путин и председатель КНР СИ Цзиньпин вместе прогулялись по территории резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" в Пекине, передаёт... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T09:24:00+03:00
2025-09-02T09:24:00+03:00
2025-09-02T09:43:00+03:00
си цзиньпин
владимир путин
в мире
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039008945_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef405ba10527b0439c7083d4a025cafb.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР СИ Цзиньпин вместе прогулялись по территории резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" в Пекине, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в широком составе, а также побеседовали за чашкой чая.На прогулке лидеров также присутствовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, посол России в Китае Игорь Моргулов и глава МИД КНР Ван И.Резиденция "Чжуннаньхай" - один из сохранившихся с древности дворцово-парковых комплексов в центральной части Пекина. Комплекс является закрытой территорией общей площадью около 1 миллиона квадратных метров. Застройка территории резиденции началась в X-XIII веках и в основном была завершена в период правления маньчжурской династии Цин (1644-1911).
пекин
Прогулка Путина и Си Цзиньпина по резиденции китайского лидера
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
