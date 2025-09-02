Журналист обратил внимание на важную деталь в разговоре Путина и Фицо

https://ria.ru/20250902/putin-2039206352.html

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На саммите ШОС царила приветливая и открытая обстановка, и не было места театральным объятиям и фальши, отметил журналист Чей Боуз в соцсети Х.Так журналист отреагировал на кадры разговора президента Владимира Путина с главой правительства Словакии Робертом Фицо."Искреннее, добродушное и теплое общение в Китае. Никаких фальшивых объятий. Никаких неловких моментов и постановочных сцен", — написал он.Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС и провел серию переговоров с мировыми лидерами стран.Во вторник главы России и Китая провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.В среду Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На параде и торжественном приеме вместе с ним будет и лидер КНДР, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

