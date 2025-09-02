https://ria.ru/20250902/putin-2039202801.html

Рабочая программа Путина в Пекине "перевалила" за полночь

Рабочая программа Путина в Пекине "перевалила" за полночь - РИА Новости, 02.09.2025

Рабочая программа Путина в Пекине "перевалила" за полночь

2025-09-02

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Рабочая программа президента РФ Владимира Путина в Пекине "перевалила" за полночь по местному времени, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства во вторник работает в Пекине. Рабочий график президента начался рано утром по местному времени. Путин принял участие в трехсторонней встрече лидеров России, КНР и Монголии, следом состоялись российско-китайские переговоры. Кроме того, президент РФ в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, с премьером Словакии Робертом Фицо, а также с президентами Сербии и Узбекистана Александром Вучичем и Шавкатом Мирзиёевым. Ближе к полуночи началось еще одно рабочее мероприятие: беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В среду, 3 сентября, Путин также работает в Пекине. Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях в честь окончания Второй Мировой войны, а также продолжит серию двусторонних встреч с мировыми лидерами. Путин прибыл в Китай 31 августа с четырехдневным визитом. Перед приездом в Пекин президент России работал в городе Тяньцзинь, где состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

