Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил инициативу Китая по глобальному управлению - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 02.09.2025 (обновлено: 19:32 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/putin-2039188397.html
Путин оценил инициативу Китая по глобальному управлению
Путин оценил инициативу Китая по глобальному управлению - РИА Новости, 02.09.2025
Путин оценил инициативу Китая по глобальному управлению
Президент России Владимир Путин похвалил инициативу КНР по глобальному управлению, отметив, что она хорошая. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T18:48:00+03:00
2025-09-02T19:32:00+03:00
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039194746_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e115da441b76bb63656bab7f15048011.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил инициативу КНР по глобальному управлению, отметив, что она хорошая.Российский лидер находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у президента началась программа в Пекине, в рамках которой в том числе он провел ряд международных встреч. Вечером глава государства встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.На встрече белорусский лидер отметил, что Путин ранее поддержал инициативу Китая по глобальному управлению."Хорошая", - сказал в свою очередь Путин.Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.Инициативу Си Цзиньпина поддержал президент РФ, указав, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
https://ria.ru/20250902/putin-2039180942.html
https://ria.ru/20250901/venesuela-2038960485.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин об инициативе КНР по глобальному управлению
"Главное, чтобы Китай не соскочил с этой инициативы. Чтобы оно так и было. А то, знаете, вырастут, большими станут, потом глобализмом страдают. Китай сказал – "нет, это четвертая наша инициатива, мы свято будем ее соблюдать", - отметил Лукашенко. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-02T18:48
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039194746_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_54e33cf190d607a9576bf2cf67ee5fe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, шос
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин оценил инициативу Китая по глобальному управлению

Путин заявил, что Китай предложил хорошую инициативу по глобальному управлению

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил инициативу КНР по глобальному управлению, отметив, что она хорошая.
Российский лидер находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у президента началась программа в Пекине, в рамках которой в том числе он провел ряд международных встреч. Вечером глава государства встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"Они одержимы": журналист возмутился из-за заявлений Запада о Путине
Вчера, 18:00
На встрече белорусский лидер отметил, что Путин ранее поддержал инициативу Китая по глобальному управлению.
"Хорошая", - сказал в свою очередь Путин.
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
Инициативу Си Цзиньпина поддержал президент РФ, указав, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Венесуэла присоединится к инициативе Китая по глобальному управлению
1 сентября, 23:41
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала