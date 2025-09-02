https://ria.ru/20250902/putin-2039188397.html

Путин оценил инициативу Китая по глобальному управлению

Путин оценил инициативу Китая по глобальному управлению - РИА Новости, 02.09.2025

Путин оценил инициативу Китая по глобальному управлению

Президент России Владимир Путин похвалил инициативу КНР по глобальному управлению, отметив, что она хорошая. РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил инициативу КНР по глобальному управлению, отметив, что она хорошая.Российский лидер находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у президента началась программа в Пекине, в рамках которой в том числе он провел ряд международных встреч. Вечером глава государства встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.На встрече белорусский лидер отметил, что Путин ранее поддержал инициативу Китая по глобальному управлению."Хорошая", - сказал в свою очередь Путин.Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.Инициативу Си Цзиньпина поддержал президент РФ, указав, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

"Главное, чтобы Китай не соскочил с этой инициативы. Чтобы оно так и было. А то, знаете, вырастут, большими станут, потом глобализмом страдают. Китай сказал – "нет, это четвертая наша инициатива, мы свято будем ее соблюдать", - отметил Лукашенко.

