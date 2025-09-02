https://ria.ru/20250902/putin-2039188397.html
Путин оценил инициативу Китая по глобальному управлению
Путин оценил инициативу Китая по глобальному управлению - РИА Новости, 02.09.2025
Путин оценил инициативу Китая по глобальному управлению
Президент России Владимир Путин похвалил инициативу КНР по глобальному управлению, отметив, что она хорошая. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T18:48:00+03:00
2025-09-02T18:48:00+03:00
2025-09-02T19:32:00+03:00
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039194746_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e115da441b76bb63656bab7f15048011.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил инициативу КНР по глобальному управлению, отметив, что она хорошая.Российский лидер находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у президента началась программа в Пекине, в рамках которой в том числе он провел ряд международных встреч. Вечером глава государства встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.На встрече белорусский лидер отметил, что Путин ранее поддержал инициативу Китая по глобальному управлению."Хорошая", - сказал в свою очередь Путин.Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник на расширенном заседании "ШОС плюс" выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.Инициативу Си Цзиньпина поддержал президент РФ, указав, что Россия заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
https://ria.ru/20250902/putin-2039180942.html
https://ria.ru/20250901/venesuela-2038960485.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039194746_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_54e33cf190d607a9576bf2cf67ee5fe2.jpg
Путин об инициативе КНР по глобальному управлению
"Главное, чтобы Китай не соскочил с этой инициативы. Чтобы оно так и было. А то, знаете, вырастут, большими станут, потом глобализмом страдают. Китай сказал – "нет, это четвертая наша инициатива, мы свято будем ее соблюдать", - отметил Лукашенко.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-02T18:48
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, шос
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин оценил инициативу Китая по глобальному управлению
Путин заявил, что Китай предложил хорошую инициативу по глобальному управлению