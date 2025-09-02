Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Вучича завершилась - РИА Новости, 02.09.2025
16:54 02.09.2025
Встреча Путина и Вучича завершилась
Встреча Путина и Вучича завершилась - РИА Новости, 02.09.2025
Встреча Путина и Вучича завершилась
Встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича завершена, она продолжалась более часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T16:54:00+03:00
2025-09-02T16:54:00+03:00
в мире
китай
пекин
россия
владимир путин
александр вучич
сербия
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича завершена, она продолжалась более часа, передает корреспондент РИА Новости. Встреча Путина и Вучича проходила в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Кроме того, состоялись беседы президента России с премьер-министрами Словакии и Пакистана Робертом Фицо и Шехбазом Шарифом.
в мире, китай, пекин, россия, владимир путин, александр вучич, сербия
В мире, Китай, Пекин, Россия, Владимир Путин, Александр Вучич, Сербия
Встреча Путина и Вучича завершилась

В Пекине завершилась встреча Путина и Вучича

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича завершена, она продолжалась более часа, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча Путина и Вучича проходила в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Кроме того, состоялись беседы президента России с премьер-министрами Словакии и Пакистана Робертом Фицо и Шехбазом Шарифом.
Вучич пригласил российские компании в Сербию
Вучич пригласил российские компании в Сербию
