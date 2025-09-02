https://ria.ru/20250902/putin-2039165555.html
Встреча Путина и Вучича завершилась
Встреча Путина и Вучича завершилась - РИА Новости, 02.09.2025
Встреча Путина и Вучича завершилась
Встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича завершена, она продолжалась более часа, передает корреспондент РИА Новости.
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича завершена, она продолжалась более часа, передает корреспондент РИА Новости. Встреча Путина и Вучича проходила в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Кроме того, состоялись беседы президента России с премьер-министрами Словакии и Пакистана Робертом Фицо и Шехбазом Шарифом.
Встреча Путина и Вучича завершилась
