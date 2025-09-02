https://ria.ru/20250902/putin-2039155184.html

Путин одержал дипломатическую победу, пишет Bloomberg

Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 02.09.2025

экономика

россия

монголия

китай

владимир путин

алексей миллер

газпром

сила сибири — 2

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" стало дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, передает агентство Блумберг. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". "Президент Владимир Путин, судя по всему, одержал дипломатическую победу... благодаря масштабной сделке о газопроводе", - говорится в сообщении. Агентство отмечает взаимовыгодный характер сделки, которая, по его оценке, укрепит отношения между РФ и КНР на многие десятилетия, а также значительно изменит глобальную торговлю газом.

