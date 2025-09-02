https://ria.ru/20250902/putin-2039067042.html

Путин и Ким Чен Ын могут провести переговоры в Китае

Путин и Ким Чен Ын могут провести переговоры в Китае - РИА Новости, 02.09.2025

Путин и Ким Чен Ын могут провести переговоры в Китае

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут в среду вместе на параде в Пекине и торжественном приеме, Россия исходит из того, что контакт будет... РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут в среду вместе на параде в Пекине и торжественном приеме, Россия исходит из того, что контакт будет продолжен и в двустороннем плане после этих мероприятий, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков."Мы знаем, что он уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможной встрече лидеров.

