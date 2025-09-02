Рейтинг@Mail.ru
Путин и Ким Чен Ын могут провести переговоры в Китае - РИА Новости, 02.09.2025
13:12 02.09.2025 (обновлено: 13:20 02.09.2025)
Путин и Ким Чен Ын могут провести переговоры в Китае
Путин и Ким Чен Ын могут провести переговоры в Китае
китай
россия
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
юрий ушаков
владимир путин
пекин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут в среду вместе на параде в Пекине и торжественном приеме, Россия исходит из того, что контакт будет продолжен и в двустороннем плане после этих мероприятий, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков."Мы знаем, что он уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможной встрече лидеров.
китай
россия
кндр (северная корея)
пекин
китай, россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), юрий ушаков, владимир путин, пекин
Китай, Россия, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Юрий Ушаков, Владимир Путин, Пекин
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут в среду вместе на параде в Пекине и торжественном приеме, Россия исходит из того, что контакт будет продолжен и в двустороннем плане после этих мероприятий, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Мы знаем, что он уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, вместе на приеме, и мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен и в двустороннем плане", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о возможной встрече лидеров.
Межгосударственные отношения России и КНДР
КитайРоссияКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)Юрий УшаковВладимир ПутинПекин
 
 
