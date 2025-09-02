https://ria.ru/20250902/putin-2039062208.html

Консенсус по гарантиям безопасности для Украины можно найти, заявил Путин

Консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти возможно, это тоже было предметом обсуждения в Анкоридже, заявил президент России Владимир Путин.

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти возможно, это тоже было предметом обсуждения в Анкоридже, заявил президент России Владимир Путин. "Есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже. И, мне кажется, здесь есть возможность найти консенсус", - сказал Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Пятнадцатого августа в Анкоридже а Аляске состоялись переговоры президента РФ с американским лидером Дональдом Трампом.

