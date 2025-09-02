https://ria.ru/20250902/putin-2039059431.html
Путин заявил о наличии вариантов обеспечения безопасности Украины
Путин заявил о наличии вариантов обеспечения безопасности Украины - РИА Новости, 02.09.2025
Путин заявил о наличии вариантов обеспечения безопасности Украины
Президент России Владимир Путин сообщил, что есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, эта тема обсуждалась на Аляске.
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, эта тема обсуждалась на Аляске. "Естественно, что это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность, но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на Европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации. Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже", - сказал Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Путин заявил о наличии вариантов обеспечения безопасности Украины
Путин: есть варианты обеспечения безопасности Украины при завершении конфликта