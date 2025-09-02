Рейтинг@Mail.ru
Путин: Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 02.09.2025 (обновлено: 12:53 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/putin-2039055798.html
Путин: Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность
Путин: Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность - РИА Новости, 02.09.2025
Путин: Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность
Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность, завил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:45:00+03:00
2025-09-02T12:53:00+03:00
украина
в мире
россия
пекин
владимир путин
роберт фицо
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038993677_177:28:3103:1674_1920x0_80_0_0_cd0e84c4f87fc531081fd74c27478f6f.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность, завил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо."Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность - как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте - не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации", - сказал российский лидер.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250902/ukraina-2039056873.html
https://ria.ru/20250902/ukraina-2039055946.html
украина
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038993677_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_cef5b2cc68606ac5025f98f072b5e161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, пекин, владимир путин, роберт фицо, си цзиньпин, шос
Украина, В мире, Россия, Пекин, Владимир Путин, Роберт Фицо, Си Цзиньпин, ШОС
Путин: Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность

Владимир Путин: Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность, завил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин напомнил об истоках украинского конфликта
Вчера, 12:48
"Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность - как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте - не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации", - сказал российский лидер.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины
Вчера, 12:45
 
УкраинаВ миреРоссияПекинВладимир ПутинРоберт ФицоСи ЦзиньпинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала