Путин: Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность, завил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо."Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность - как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте - не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности за счет Российской Федерации", - сказал российский лидер.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоится масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии будет присутствовать президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер примет участие в качестве главного гостя.

