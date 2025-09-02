Рейтинг@Mail.ru
Путин: Москву вынудили защищать людей, связавших судьбу с Россией - РИА Новости, 02.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 02.09.2025 (обновлено: 12:58 02.09.2025)
Путин: Москву вынудили защищать людей, связавших судьбу с Россией
Путин: Москву вынудили защищать людей, связавших судьбу с Россией
Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией, заявил президент России Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией, заявил президент России Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине."Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь и свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чём суть конфликта, вот откуда он взялся", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо, говоря о причинах конфликта на Украине.Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Путин: Москву вынудили защищать людей, связавших судьбу с Россией

Путин: Москва была вынуждена защищать связывающих свою жизнь и судьбу с РФ людей

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией, заявил президент России Владимир Путин, говоря о конфликте на Украине.
"Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь и свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чём суть конфликта, вот откуда он взялся", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо, говоря о причинах конфликта на Украине.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Только попробуйте: Москва провела открытый урок для "коалиции желающих"
1 сентября, 08:00
