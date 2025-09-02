https://ria.ru/20250902/putin-2039053535.html

Путин оценил прошедшие контакты с Трампом

Путин оценил прошедшие контакты с Трампом - РИА Новости, 02.09.2025

Путин оценил прошедшие контакты с Трампом

Прошедшие контакты с американским президентом Дональдом Трампом показали, что новая администрация США слышит Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:37:00+03:00

2025-09-02T12:37:00+03:00

2025-09-02T12:47:00+03:00

владимир путин

дональд трамп

россия

сша

в мире

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035876848_0:463:2619:1936_1920x0_80_0_0_4c6b3fe21b90411a154ae6cec990610a.jpg

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Прошедшие контакты с американским президентом Дональдом Трампом показали, что новая администрация США слышит Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши последние контакты с президентом Трампом, с американской администрацией в Анкоридже показали, что нас слышит новая администрация", - сказал Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Во вторник президент в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики.Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

https://ria.ru/20250902/vladimirputin-2039055332.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дональд трамп, россия, сша, в мире, роберт фицо