Путин оценил прошедшие контакты с Трампом
Путин оценил прошедшие контакты с Трампом - РИА Новости, 02.09.2025
Путин оценил прошедшие контакты с Трампом
Прошедшие контакты с американским президентом Дональдом Трампом показали, что новая администрация США слышит Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-09-02T12:37:00+03:00
2025-09-02T12:37:00+03:00
2025-09-02T12:47:00+03:00
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Прошедшие контакты с американским президентом Дональдом Трампом показали, что новая администрация США слышит Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши последние контакты с президентом Трампом, с американской администрацией в Анкоридже показали, что нас слышит новая администрация", - сказал Путин в ходе встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Во вторник президент в Пекине встретился с председателем правительства Словацкой Республики.Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
