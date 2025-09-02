https://ria.ru/20250902/putin-2039053072.html
Путин ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает
Путин ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает - РИА Новости, 02.09.2025
Путин ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает
Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в ответ на вопрос о том, как он поживает, заявил, что если РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:36:00+03:00
2025-09-02T12:36:00+03:00
2025-09-02T17:13:00+03:00
роберт фицо
владимир путин
си цзиньпин
пекин
словакия
китай
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039048822_46:0:1320:716_1920x0_80_0_0_fcd5122d412666b2ca257fbd2eb1d9e4.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в ответ на вопрос о том, как он поживает, заявил, что если он жив, это уже хорошо."В начале у меня не очень приятный вопрос. Как вы поживаете?" - спросил Фицо, и в ответ услышал от российского президента, что это "приятный вопрос"."Если я жив, то это уже хорошо", - сказал Путин на вопрос.Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20250902/fitso-2039053654.html
https://ria.ru/20250902/svyazi-2039052325.html
пекин
словакия
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039048822_178:0:1223:784_1920x0_80_0_0_d17e7d9490a2e248d88bb12d652b7774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт фицо, владимир путин, си цзиньпин, пекин, словакия, китай, шос, в мире, россия
Роберт Фицо, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Пекин, Словакия, Китай, ШОС, В мире, Россия
Путин ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает
Путин заявил на встрече с Фицо в Пекине, что, если он жив, то это уже хорошо