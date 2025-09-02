Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает - РИА Новости, 02.09.2025
12:36 02.09.2025 (обновлено: 17:13 02.09.2025)
Путин ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в ответ на вопрос о том, как он поживает, заявил, что если он жив, это уже хорошо."В начале у меня не очень приятный вопрос. Как вы поживаете?" - спросил Фицо, и в ответ услышал от российского президента, что это "приятный вопрос"."Если я жив, то это уже хорошо", - сказал Путин на вопрос.Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в ответ на вопрос о том, как он поживает, заявил, что если он жив, это уже хорошо.
"В начале у меня не очень приятный вопрос. Как вы поживаете?" - спросил Фицо, и в ответ услышал от российского президента, что это "приятный вопрос".
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин вспомнил визит Фицо в Москву на парад Победы
Вчера, 12:38
"Если я жив, то это уже хорошо", - сказал Путин на вопрос.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Фицо предложил углубить сотрудничество с Россией
Вчера, 12:33
 
