https://ria.ru/20250902/putin-2039053072.html

Путин ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает

Путин ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает - РИА Новости, 02.09.2025

Путин ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в ответ на вопрос о том, как он поживает, заявил, что если РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:36:00+03:00

2025-09-02T12:36:00+03:00

2025-09-02T17:13:00+03:00

роберт фицо

владимир путин

си цзиньпин

пекин

словакия

китай

шос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039048822_46:0:1320:716_1920x0_80_0_0_fcd5122d412666b2ca257fbd2eb1d9e4.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в ответ на вопрос о том, как он поживает, заявил, что если он жив, это уже хорошо."В начале у меня не очень приятный вопрос. Как вы поживаете?" - спросил Фицо, и в ответ услышал от российского президента, что это "приятный вопрос"."Если я жив, то это уже хорошо", - сказал Путин на вопрос.Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20250902/fitso-2039053654.html

https://ria.ru/20250902/svyazi-2039052325.html

пекин

словакия

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роберт фицо, владимир путин, си цзиньпин, пекин, словакия, китай, шос, в мире, россия