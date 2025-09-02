https://ria.ru/20250902/putin-2039039752.html

Россия и Китай подписали более двадцати совместных документов

Россия и Китай подписали более двадцати совместных документов - РИА Новости, 02.09.2025

Россия и Китай подписали более двадцати совместных документов

Россия и Китай во время визита Владимира Путина в Пекин подписали более двадцати документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия и Китай во время визита Владимира Путина в Пекин подписали более двадцати документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения. Главное:Кроме того были подписаны документы о сотрудничестве в атомной и космической отраслях, а также соглашения о взаимодействии государственных образовательных учреждений и СМИ.Лидеры также обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.Путин о дружбе с КитаемПутин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием, отметив, что двусторонние связи находятся на беспрецедентно высоком уровне. Он заверил председателя КНР, что Москва готова поддерживать стратегическое взаимодействие и расширять деловое сотрудничество с Пекином. По его словам, в их основу легли память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов. Кроме того, президент указал на особое значение совместного празднования юбилея Великой Победы:"Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем".Си Цзиньпин о справедливом международном взаимодействииКитайский лидер, в свою очередь, назвал торжественные мероприятия по случаю победы во Второй мировой войне доброй традицией. Он отметил, что отношения Москвы и Пекина выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом:"Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов. Следует повышать устойчивость сотрудничества, укреплять взаимопонимание и прилагать усилия для сохранения и защиты сотрудничества".Председатель КНР также призвал страны мира укреплять сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20.Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента. В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.

