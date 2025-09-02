Россия и Китай подписали более двадцати совместных документов
Россия и Китай подписали 22 документа в ходе визита Путина в Пекин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи российско-китайских переговоров в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи российско-китайских переговоров в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия и Китай во время визита Владимира Путина в Пекин подписали более двадцати документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения. Главное:
- Меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2".
"Сила Сибири — 2" — проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет.
- Меморандум о сотрудничестве в области интеграции российского научного прибора "Пылевой мониторинг Луны" в состав китайского космического аппарата миссии "Чанъэ-7".
- Соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.
- Меморандум о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.
- Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации здравоохранения.
- Соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития между "Сбербанком" и Университетом Цинхуа.
Кроме того были подписаны документы о сотрудничестве в атомной и космической отраслях, а также соглашения о взаимодействии государственных образовательных учреждений и СМИ.
Лидеры также обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.
Путин о дружбе с Китаем
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием, отметив, что двусторонние связи находятся на беспрецедентно высоком уровне. Он заверил председателя КНР, что Москва готова поддерживать стратегическое взаимодействие и расширять деловое сотрудничество с Пекином. По его словам, в их основу легли память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов. Кроме того, президент указал на особое значение совместного празднования юбилея Великой Победы:
«
"Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем".
Си Цзиньпин о справедливом международном взаимодействии
Китайский лидер, в свою очередь, назвал торжественные мероприятия по случаю победы во Второй мировой войне доброй традицией. Он отметил, что отношения Москвы и Пекина выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом:
«
"Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов. Следует повышать устойчивость сотрудничества, укреплять взаимопонимание и прилагать усилия для сохранения и защиты сотрудничества".
Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента. В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.