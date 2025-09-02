Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай подписали более двадцати совместных документов - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 02.09.2025 (обновлено: 13:04 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/putin-2039039752.html
Россия и Китай подписали более двадцати совместных документов
Россия и Китай подписали более двадцати совместных документов - РИА Новости, 02.09.2025
Россия и Китай подписали более двадцати совместных документов
Россия и Китай во время визита Владимира Путина в Пекин подписали более двадцати документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения. Главное: РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:03:00+03:00
2025-09-02T13:04:00+03:00
китай
россия
пекин
владимир путин
си цзиньпин
сила сибири — 2
в мире
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038990978_0:66:3365:1959_1920x0_80_0_0_bc4dce362b18ab14b23bf073c20e9c25.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия и Китай во время визита Владимира Путина в Пекин подписали более двадцати документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения. Главное:Кроме того были подписаны документы о сотрудничестве в атомной и космической отраслях, а также соглашения о взаимодействии государственных образовательных учреждений и СМИ.Лидеры также обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.Путин о дружбе с КитаемПутин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием, отметив, что двусторонние связи находятся на беспрецедентно высоком уровне. Он заверил председателя КНР, что Москва готова поддерживать стратегическое взаимодействие и расширять деловое сотрудничество с Пекином. По его словам, в их основу легли память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов. Кроме того, президент указал на особое значение совместного празднования юбилея Великой Победы:"Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем".Си Цзиньпин о справедливом международном взаимодействииКитайский лидер, в свою очередь, назвал торжественные мероприятия по случаю победы во Второй мировой войне доброй традицией. Он отметил, что отношения Москвы и Пекина выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом:"Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов. Следует повышать устойчивость сотрудничества, укреплять взаимопонимание и прилагать усилия для сохранения и защиты сотрудничества".Председатель КНР также призвал страны мира укреплять сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20.Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента. В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
https://ria.ru/20250902/kitay-2039016986.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прогулка Путина и Си Цзиньпина по резиденции китайского лидера
Путин и Си Цзиньпин прогулялись по территории резиденции китайского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-02T12:03
true
PT0M55S
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи в таком формате
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи в таком формате
2025-09-02T12:03
true
PT1M37S
Си Цзиньпин: Участие лидеров России и Китая в торжествах по случаю победы во Второй мировой стало доброй традицией
Участие лидеров России и Китая в торжественных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой стало доброй традицией двусторонних отношений, заявил Си Цзиньпин
2025-09-02T12:03
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038990978_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_77d303ce0b56f65111ed6f60ca4b6e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, сила сибири — 2, в мире, энергетика, экономика
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Сила Сибири — 2, В мире, Энергетика, Экономика
Россия и Китай подписали более двадцати совместных документов

Россия и Китай подписали 22 документа в ходе визита Путина в Пекин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи российско-китайских переговоров в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи российско-китайских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи российско-китайских переговоров в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия и Китай во время визита Владимира Путина в Пекин подписали более двадцати документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения. Главное:

"Сила Сибири — 2" — проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет.

  • Меморандум о сотрудничестве в области интеграции российского научного прибора "Пылевой мониторинг Луны" в состав китайского космического аппарата миссии "Чанъэ-7".
  • Соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.
  • Меморандум о развитии стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.
  • Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации здравоохранения.
  • Соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития между "Сбербанком" и Университетом Цинхуа.
Кроме того были подписаны документы о сотрудничестве в атомной и космической отраслях, а также соглашения о взаимодействии государственных образовательных учреждений и СМИ.
Лидеры также обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.

Путин о дружбе с Китаем

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием, отметив, что двусторонние связи находятся на беспрецедентно высоком уровне. Он заверил председателя КНР, что Москва готова поддерживать стратегическое взаимодействие и расширять деловое сотрудничество с Пекином. По его словам, в их основу легли память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов. Кроме того, президент указал на особое значение совместного празднования юбилея Великой Победы:
«
"Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

Си Цзиньпин о справедливом международном взаимодействии

Китайский лидер, в свою очередь, назвал торжественные мероприятия по случаю победы во Второй мировой войне доброй традицией. Он отметил, что отношения Москвы и Пекина выдержали испытания международной конъюнктурой и служат образцом:
«
"Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов. Следует повышать устойчивость сотрудничества, укреплять взаимопонимание и прилагать усилия для сохранения и защиты сотрудничества".
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
Председатель КНР
Председатель КНР также призвал страны мира укреплять сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20.
Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента. В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Китай введет пробный безвизовый режим для россиян
10:14
 
КитайРоссияПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинСила Сибири — 2В миреЭнергетикаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала