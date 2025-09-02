Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия готова поддерживать сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 02.09.2025
09:16 02.09.2025 (обновлено: 09:25 02.09.2025)
Путин: Россия готова поддерживать сотрудничество с Китаем
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие и расширять деловое сотрудничество с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российско-китайские переговоры с участием Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице.
"Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие с Китаем, укреплять контакты на высоком уровне и расширять деловое сотрудничество в различных областях для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне", - приводит слова российского лидера Центральное телевидение Китая.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ушаков оценил уровень отношений между Россией и Китаем
29 августа, 17:08
 
РоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинВ миреСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
