Путин: Россия готова поддерживать сотрудничество с Китаем

Путин: Россия готова поддерживать сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 02.09.2025

Путин: Россия готова поддерживать сотрудничество с Китаем

Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие и расширять деловое сотрудничество с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин.

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие и расширять деловое сотрудничество с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин.Российско-китайские переговоры с участием Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись во вторник в китайской столице."Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие с Китаем, укреплять контакты на высоком уровне и расширять деловое сотрудничество в различных областях для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне", - приводит слова российского лидера Центральное телевидение Китая.

