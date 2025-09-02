https://ria.ru/20250902/putin-2038993816.html
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием
ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российская делегация всегда встречает в Китае теплый прием, по его словам, тесное общение отражает всю глубину стратегического партнерства двух стран. "Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации", - сказал Путин, обращаясь к своему визави председателю КНР Си Цзиньпину. Он подчеркнул, что тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. "Это в полной мере проявилось в ходе вашего майского визита в Россию и совместного участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - заметил российский лидер. Путин подчеркнул, что в России очень хорошо помнят взаимодействие с Китаем и в 30-е годы, и в 1945-м году. "Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху. Если мы будем всегда вместе тогда, мы остаемся вместе и сейчас", - сказал президент РФ, поблагодарив за приглашение и выразив уверенность, что двусторонние консультации по текущим вопросам, по перспективным планам пройдут на самом высоком уровне. В Большом восточном зале Дома народных собраний, где проходят российско-китайские переговоры, для членов российской делегации сервировали чай и десерты. Каждому участнику переговоров предложили тарелку с четырьмя пирожными. Одно из них было в форме китайского розового лотоса.
