Путин использует многосторонние форматы для контактов, заявил Песков

Путин использует многосторонние форматы для контактов, заявил Песков

2025-09-02

китай

россия

пекин

владимир путин

дмитрий песков

си цзиньпин

шос

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда использует многосторонние форматы для проведения большого количества контактов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков "Известиям". "Всегда президент использует многосторонние форматы для проведения большого количества контактов", - сказал Песков. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине начались трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры.

