Путин использует многосторонние форматы для контактов, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2025
07:01 02.09.2025
Путин использует многосторонние форматы для контактов, заявил Песков
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда использует многосторонние форматы для проведения большого количества контактов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков "Известиям". "Всегда президент использует многосторонние форматы для проведения большого количества контактов", - сказал Песков. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине начались трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры.
китай, россия, пекин, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, шос
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, ШОС
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда использует многосторонние форматы для проведения большого количества контактов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков "Известиям".
"Всегда президент использует многосторонние форматы для проведения большого количества контактов", - сказал Песков.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине начались трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина
8 мая, 07:03
 
