Россия стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем, заявил Путин
Россия стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2025
Россия стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем, заявил Путин
Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T06:18:00+03:00
2025-09-02T06:18:00+03:00
2025-09-02T06:48:00+03:00
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран. "Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией", - сказал Путин. При этом Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество по наполнялось и приобретало новые грани, отметил президент России.Путин также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и китайскую сторону за гостеприимство и организацию встречи в трехстороннем формате, которая состоялась по инициативе лидера КНР.В Пекине проходит встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи в таком формате
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи в таком формате
Россия стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем, заявил Путин
Путин: Россия искренне стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем