Россия стремится к развитию отношений с Монголией и Китаем, заявил Путин

06:18 02.09.2025 (обновлено: 06:48 02.09.2025)
россия
монголия
китай
владимир путин
в мире
си цзиньпин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран. "Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией", - сказал Путин. При этом Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество по наполнялось и приобретало новые грани, отметил президент России.Путин также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и китайскую сторону за гостеприимство и организацию встречи в трехстороннем формате, которая состоялась по инициативе лидера КНР.В Пекине проходит встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
россия
монголия
китай
2025
россия, монголия, китай, владимир путин, в мире, си цзиньпин
Россия, Монголия, Китай, Владимир Путин, В мире, Си Цзиньпин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран.
"Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией", - сказал Путин.
При этом Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество по наполнялось и приобретало новые грани, отметил президент России.
Путин также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и китайскую сторону за гостеприимство и организацию встречи в трехстороннем формате, которая состоялась по инициативе лидера КНР.
В Пекине проходит встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
Си Цзиньпин рассказал о сотрудничестве России, Монголии и Китая
РоссияМонголияКитайВладимир ПутинВ миреСи Цзиньпин
 
 
