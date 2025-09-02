Рейтинг@Mail.ru
Журналист рассказал, что на Западе подумают про слова Путина на саммите ШОС - РИА Новости, 02.09.2025
05:51 02.09.2025 (обновлено: 07:55 02.09.2025)
Журналист рассказал, что на Западе подумают про слова Путина на саммите ШОС
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Многие на Западе согласились бы с президентом России Владимиром Путиным, призвавшем вернуть традиционные ценности в мировую политику, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.“Президент Путин высказался о “глобальном упадке традиционных ценностей”. Он не боится, а провозглашает: “Пришло время вернуть их”. Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним”, —прокомментировал журналист выступление Путина на саммите ШОС.В воскресенье президент Путин прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он принял участие в саммите ШОС. Там президент, в частности, заявил, что традиционные ценности пропадают с международной повестки дня, но их необходимо в нее вернуть.Кроме того, Путин провел двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Помимо этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Многие на Западе согласились бы с президентом России Владимиром Путиным, призвавшем вернуть традиционные ценности в мировую политику, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.
“Президент Путин высказался о “глобальном упадке традиционных ценностей”. Он не боится, а провозглашает: “Пришло время вернуть их”. Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним”, —прокомментировал журналист выступление Путина на саммите ШОС.
В воскресенье президент Путин прибыл с четырехдневным визитом в КНР.
Он принял участие в саммите ШОС. Там президент, в частности, заявил, что традиционные ценности пропадают с международной повестки дня, но их необходимо в нее вернуть.
Кроме того, Путин провел двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.
Помимо этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
