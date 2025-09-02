https://ria.ru/20250902/putin-2038982723.html

Журналист рассказал, что на Западе подумают про слова Путина на саммите ШОС

Журналист рассказал, что на Западе подумают про слова Путина на саммите ШОС

Журналист рассказал, что на Западе подумают про слова Путина на саммите ШОС

Многие на Западе согласились бы с президентом России Владимиром Путиным, призвавшем вернуть традиционные ценности в мировую политику, заявил журналист Чей Боуз

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Многие на Западе согласились бы с президентом России Владимиром Путиным, призвавшем вернуть традиционные ценности в мировую политику, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.“Президент Путин высказался о “глобальном упадке традиционных ценностей”. Он не боится, а провозглашает: “Пришло время вернуть их”. Сотни миллионов людей в Европе, США и за их пределами согласятся с ним”, —прокомментировал журналист выступление Путина на саммите ШОС.В воскресенье президент Путин прибыл с четырехдневным визитом в КНР.Он принял участие в саммите ШОС. Там президент, в частности, заявил, что традиционные ценности пропадают с международной повестки дня, но их необходимо в нее вернуть.Кроме того, Путин провел двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программе значится и посещение Пекина, где планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.Помимо этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

