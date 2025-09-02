Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге водитель каршеринга устроил погоню с полицией - РИА Новости, 02.09.2025
09:45 02.09.2025
В Петербурге водитель каршеринга устроил погоню с полицией
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пьяный водитель каршеринга без прав устроил погоню с полицией в Санкт-Петербурге, правоохранителям пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя, сообщает Госавтоинспекция России. "Во время ночного патрулирования сотрудники Госавтоинспекции предприняли попытку остановить автомобиль каршеринга, но водитель требований не выполнил, а, увеличив скорость, попытался скрыться", - говорится в Telegram-канале ведомства. Правоохранители отметили, что на неоднократные требования остановиться правонарушитель не реагировал, поэтому один из автоинспекторов сначала предупредительно выстрелил в воздух, а затем несколько раз прицельно по колесам, однако лихач продолжил движение с поврежденным передним колесом. "Пытаясь скрыться, водитель каршеринга решил заехать в паркинг, снес шлагбаум, врезался в три автомобиля и только после этого остановился. За рулем находился 29-летний житель Смоленской области, не имевший права управления", - рассказывают в ведомстве. В Госавтоинспекции уточнили, что нарушителя привлекли к административной ответственности за нетрезвое вождение, проезд на красный, нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, невыполнение требования об остановке и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пьяный водитель каршеринга без прав устроил погоню с полицией в Санкт-Петербурге, правоохранителям пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя, сообщает Госавтоинспекция России.
"Во время ночного патрулирования сотрудники Госавтоинспекции предприняли попытку остановить автомобиль каршеринга, но водитель требований не выполнил, а, увеличив скорость, попытался скрыться", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители отметили, что на неоднократные требования остановиться правонарушитель не реагировал, поэтому один из автоинспекторов сначала предупредительно выстрелил в воздух, а затем несколько раз прицельно по колесам, однако лихач продолжил движение с поврежденным передним колесом.
"Пытаясь скрыться, водитель каршеринга решил заехать в паркинг, снес шлагбаум, врезался в три автомобиля и только после этого остановился. За рулем находился 29-летний житель Смоленской области, не имевший права управления", - рассказывают в ведомстве.
В Госавтоинспекции уточнили, что нарушителя привлекли к административной ответственности за нетрезвое вождение, проезд на красный, нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, невыполнение требования об остановке и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
