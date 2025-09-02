https://ria.ru/20250902/plan-2039211062.html
"Повредила мозги": в Киеве резко отреагировали на план ЕС по Украине
"Повредила мозги": в Киеве резко отреагировали на план ЕС по Украине - РИА Новости, 02.09.2025
"Повредила мозги": в Киеве резко отреагировали на план ЕС по Украине
Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке войск на Украину не имеют никакого смысла, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T21:46:00+03:00
2025-09-02T21:46:00+03:00
2025-09-02T21:47:00+03:00
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке войск на Украину не имеют никакого смысла, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Глушилка GPS, видимо, немного повредила мозги Урсуле фон дер Ляйен, которая заявила о том, что "Еврокомиссия разработала план размещения европейских войск в Украине". Во-первых, скажите бабушке, что у ЕК нет "войск", и даже права их где-то размещать от чьего-то имени. Во-вторых, решения ЕС все еще принимаются единогласно, а консенсуса там и рядом по этому вопросу нет. Поэтому "европейский" план - это чушь и фейк", — написал он.На прошлой неделе глава ЕК заявила, что страны Евросоюза работают над довольно конкретными планами отправки военнослужащих на Украину в рамках постконфликтных гарантий безопасности. По ее словам, у блока есть четкая дорожная карта, и в Белом доме по ней было достигнуто соглашение.В августе президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Он также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Агентство Bloomberg передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
